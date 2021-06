Ciclista fue contundente ante Parque Sur

Ciclista goleó a Parque Sur 94 a 61 en el reinicio de la “burbuja Junín” de La Liga Argentina de Básquetbol.

Buen ritmo tuvo el primer cuarto. Jugaron a correr y tirar. En este contexto, quien se pasó mejor la bola fue Ciclista Juninense que lentamente tomó una diferencia en el marcador y la llevó a buen puerto para el parcial de 23-15. Maximiliano Tamburini abrió la defensa con un triplazo y luego dos prolijas tareas de Christian Boudet (3 dobles, 1 simples) y Leandro Cerminato (2 dobles, 1 simple) fue suficiente para despegar.

La posibilidad de mantener una media de 20 goles le dio al Verdirrojo el sustento ganador hacia el cierre del primer tiempo. Paralelamente, Parque Sur no la metió ni con la mano (9 goles). Llegaron los triples de Bruno Conti, Alejo Britos y Leandro Cerminato para un cómodo parcial de 43 a 24.

Lejos de hacer una transición en el tercer cuarto, Ciclista pisó el acelerador y liquidó el pleito con un parcial de 26-18. Notable Christian Boudet (1 triple, 3 dobles, 1 simple), dos triples de Alejo Britos y uno de Agustín Acuña dieron por tierra con cualquier ensayo defensivo que experimentaron los entrerrianos.

El último cuarto estuvo de más. Pero hubieron más triples: Dos de Cerminato, 1 de Tamburini y 1 de Britos. Hoy a las 17.30 Ciclista enfrenta a Estudiantes de Concordia.

Hoy

11:00- Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00- Rocamora vs. Quilmes

17:30- Estudiantes (C) vs. Ciclista