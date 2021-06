Ciclista vuelve al ruedo contra Parque Sur

Ciclista Juninense jugará hoy un partido muy difícil ante Parque Sur en el Coliseo del Boulevard, desde las 17.30. El juego viene con complicaciones debido a varias ausencias que vamos a detallar. En la burbuja de Concordia, ya se enfrentaron entre sí y fue victoria para los entrerrianos, en tiempo suplementario.

Varias ausencias

El mini parate vino plagado de malas noticias para Ciclista. Derrick Woods fue cortado por sus lesiones e indisciplina. El extranjero no quiso seguir el tratamiento médico que le proporcionaba el club, tal cual le contó Jaule a este medio, y eso colmó la paciencia tanto del entrenador como de la comisión directiva y se llega a esa solución. El reemplazo es Leandro Cerminato, que debuta hoy. Por otra parte, Juan Pablo Pedemonte tiene una fuerte distensión en el aductor y probará en la entrada en calor. Para colmo, se confirmó el Covid positivo de Tobías Franchela, quien se encuentra aislado.

Johnson, muy complicado

El mejor jugador de la categoría, Roquez Johnson, también se encuentra en duda por la fuerte lesión que sufre en la rodilla derecha. Igualmente, el interno se encuentra trabajando doble turno con el equipo médico y de kinesiólogos. Sería otra ausencia. El Verdirrojo jugará muy diezmado esta tarde.

Parque Sur, en alza

El equipo dirigido por Damian Gamarra ganó 3 de sus últimos 4 juegos y, por eso, viene bien arriba con la confianza. Se encuentra en el equipo el juninense Enzo Filipetti, quien está jugando realmente muy bien. Además, para seguir las buenas noticias, contrataron al base ex Pergamino Básket, Juan Fumaneri, que reforzará a este joven equipo.

Otros juegos

A las 11, arranca la actividad con el partido entre Quilmes de Mar del Plata y Estudiantes de Concordia. A las 15, juegan Estudiantes de Olavarría y Tomás de Rocamora.

Fixture Junín

Resultados

Quilmes 66 vs. Parque Sur 73

Estudiantes (O) 57 vs. Estudiantes (C) 62

Ciclista 74 vs. Rocamora 78

Hoy

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00- Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur

Jueves 10/6

11:00 – Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 -Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista

Fixture Lanús

Hoy

10:30- Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00- Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00- Dep. Viedma vs. Lanús

Sábado 12/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00- Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Domingo 13/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00- Del Progreso vs. Lanús

Martes 15/6

11:00 - Racing vs. Rivadavia

Cómo sigue el torneo

A raíz de los distintos frenos que sufrió la competencia por la pandemia de coronavirus, a esta altura del año, a la serie regular de la Liga Argentina le faltan muchos partidos. Y las autorizaciones para disputar lo que falta depende de cada municipio. Por lo tanto, va ganando fuerza la idea de reunir a todos los equipos de una misma Conferencia en una única ciudad para disputar los partidos restantes.

Los responsables del torneo están estudiando la posibilidad de replicar el esquema que, aunque con dificultades, funcionó para la Liga Nacional. Según esa línea de pensamiento, todos los equipos irían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para jugar los cotejos pendientes (sería en Lanús, donde es más flexible la habilitación para jugar). Y, finalizada la serie regular, los ocho mejores se quedarían para disputar los play-offs, probablemente al mejor de tres encuentros.

El único ascenso, vale recordar, se definirá entre los ganadores de Conferencia Norte y Conferencia Sur.