Santiago Scala se fue a Franca de Brasil

Instituto sorprendió con una noticia poco esperada. Su capitán Santiago Scala dice adiós tras cuatro temporadas con el elenco cordobés. Si bien el base-escolta juninense tenía contrato por una temporada más, también contaba con una cláusula de salida la cual utilizó para llegar a Franca de Brasil en la siguiente temporada.

“He tomado la decisión de seguir mi carrera en el exterior, es un paso que quería dar hace un par de años y, por suerte, hoy se me dio! Después de cuatro hermosos años vividos en el club y en la ciudad, me llega esta oportunidad y quiero tomarla como desafío personal”, anunció “el Panda” en Twitter.

“Son muchas las sensaciones que tengo. Me voy dándolo todo, me hubiese encantado lograr algún título para festejar con toda la gente del club, no pude y eso me deja un sabor amargo, pero me quedo con otras cosas que me llenan de verdad…”, sumó el capitán de la Gloria en la última temporada de la Liga Nacional.

Scala llegó en la campaña 2017/2018 a Instituto. Integró el equipo que fue subcampeón en la 2018/2019 y en la última temporada aportó 9,8 puntos, con el 42,4 por ciento en triples, más 3 asistencias, 1,9 rebotes y 0,6 recuperos en 25,4 minutos en 40 partidos.

Instituto intentará rearmarse para pelear alto en el torneo. Recuperó a Nicolás Romano, quien viene de ser campeón con San Lorenzo.

Volvió Whelan

Instituto informa la contratación del base Gastón Whelan que se sumará al equipo de Victoriano para la próxima temporada de la Liga Nacional.

Gastón regresa a Alta Córdoba y se suma el fichaje ya confirmado de Taya Gallizzi. El cordobés registra un paso importante por el club ya que estuvo cuatro temporadas (2016-2020) defendiendo al albirrojo en competencias nacionales e internacionales.

Whelan: “Me pone muy contento volver a defender la camiseta de la Gloria. La familia albirroja me ha tratado siempre muy bien y espero poder devolverle tanto cariño en esta nueva oportunidad. Gracias por su confianza y espero que sea un gran año para nosotros.”

El base de 1.88 mts, surgió en Hindú y también pasó por Bahía Basket (2013-2016). En la campaña anterior jugó 41 partidos en Olímpico de La Banda donde promedió 11,8 puntos, 3,3 rebotes y 3,4 asistencias; con un 50% en dobles, 34,6% en triples y 70,3% en tiros libres.

Aliende y Grun en Olímpico

Comienza a tomar forma el equipo de Olímpico para la edición 21/22 de la Liga Nacional. A las confirmaciones del Cuerpo Técnico encabezado una temporada más por Leonardo Gutiérrez con Julián Pagura y José Geréz como asistentes, y la llegada del licenciado Nicolás Acosta como preparador físico, se suman ahora los jugadores Guillermo Aliende y Federico Grun que continúan de la formación anterior.

Guillermo Aliende viene de redondear una gran temporada como base subrogante con 6,5 puntos, (43% en dobles), (46% en triples), (83,3% en libres), 1,8 rebotes y 2 asistencias por juego, con 17,4 minutos en cancha en 41 partidos.

Por su parte, Federico Grun finalizó con 6,9 puntos (41% en dobles), (32,8% en triples), (71,4% en libres), 2,6 rebotes y 1,6 asistencias por partido, con 19,8 minutos en cancha en 39 presentaciones.

Desde la organización, se trabaja para terminar de definir el cuerpo médico y el resto de jugadores sugeridos por el entrenador.