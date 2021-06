Daniel Jaule: “Estoy realmente preocupado por el tema de los jugadores extranjeros”

Ciclista acumula malas noticias con respecto a la próxima burbuja que se realizará en Junín. Democracia se comunicó con Daniel Jaule, quien gentilmente accedió a hablar y le puso un marco de transparencia a la situación actual del Verdirrojo.

La llegada de Cerminato

“La realidad es que cuando la Liga terminó nos ofrecieron poder contar con Cerminato. Vimos con buenos ojos traerlo por ser un jugador muy joven (sub23) y con rodaje en Liga “A”, además ya había pasado por el club. Al tener varias lesiones no previstas decidimos incorporarlo y esperamos lo mejor”.

La actualidad de los extranjeros

“Estoy realmente preocupado con el tema de los extranjeros. El caso de Roquez Johnson no lo hemos podido recuperar desde el último juego disputado acá, que solo lo hizo 1 minuto. Pasaron 27 días y no sabemos si podrá jugar la próxima burbuja. El tema de Woods es distinto, pero tiene un problema en el empeine y lamentablemente no quiere seguir las pautas que dicen los médicos. Tomaremos alguna resolución en estas horas ya que el club hizo lo que debe hacer con respecto a la parte médica y de terapias”.

La próxima burbuja

“Siempre voy a querer que el equipo esté completo y con todos los jugadores en condiciones de jugar. La realidad es que nuestros dos extranjeros están lesionados, no entrenan y no hay seguridad de que jueguen, con todo lo que eso significa al día de hoy no puedan estar. Mi mentalidad es seguir trabajando en el día a día para que los que estén bien le den al equipo el 100% y hasta un extra para poder seguir buscando el objetivo que es estar entre los 8 primeros. Siempre hay que estar orgulloso y con la mente en positivo para evitar excusas. Quiero que el equipo que tenga que jugar el 9 sepa que estamos de locales y dar nuestra mejor versión, como ya lo hemos demostrado, a pesar de las bajas que podemos tener”.

Roquez Johnson

El ex San Lorenzo, hace unos días habló con Democracia y manifestó que tenía “muchas ganas de volver a jugar y ayudar a sus compañeros”. Además, había subrayado que tenía “esperanzas de volver a jugar”. Pero dijo que le dolía la rodilla mucho y no había avances. Es una situación rara, ya que no hay lesión ligamentaria y desde el club informan que asiste doble turno a terapia como corresponde. Por eso, Ciclista buscaría un nuevo extranjero aunque es difícil, por cómo está la situación en el mundo por el coronavirus, que llegue a tiempo para la última burbuja en Lanús.

Fixture Junín

Resultados

Quilmes 66 vs. Parque Sur 73

Estudiantes (O) 57 vs. Estudiantes (C) 62

Ciclista 74 vs. Rocamora 78

Miércoles 9/6

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur

Jueves 10/6

11:00 – Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 -Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista

Fixture Lanús

Miércoles 9/6

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30- Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús

Sábado 12/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Domingo 13/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús

Martes 15/6

11:00 - Racing vs. Rivadavia

Cómo sigue el torneo

A raíz de los distintos frenos que sufrió la competencia por la pandemia de coronavirus, a esta altura del año, a la serie regular de la Liga Argentina le faltan muchos partidos. Y las autorizaciones para disputar lo que falta depende de cada municipio. Por lo tanto, va ganando fuerza la idea de reunir a todos los equipos de una misma Conferencia en una única ciudad para disputar los partidos restantes.

Los responsables del torneo están estudiando la posibilidad de replicar el esquema que, aunque con dificultades, funcionó para la Liga Nacional. Según esa línea de pensamiento, todos los equipos irían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para jugar los cotejos pendientes (sería en Lanús, donde es más flexible la habilitación para jugar. Y, finalizada la serie regular, los ocho mejores se quedarían para disputar los play offs, probablemente al mejor de tres encuentros.

El único ascenso, vale recordar, se definirá entre los ganadores de Conferencia Norte y Conferencia Sur.