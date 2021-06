Los quince jugadores convocados para un nuevo sueño del básquetbol nacional

Sergio Hernández, head coach de la Selección Mayor de básquetbol, anunció a los 15 jugadores convocados para comenzar a trabajar desde el 27 de este mes, en Las Vegas, pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Se trata de diez de los doce valores que fueron subcampeones del mundo en China 2019, comandados por el capitán Luis Scola y cinco nuevos convocados, un par con alguna experiencia en la Mayor y otros debutantes. Leandro Bolmaro -de gran surgimiento en el concierto internacional con el Barcelona de España-, Juan Pablo Vaulet –de muy buena temporada en Manresa-, Lautaro Berra –de valioso rendimiento en las últimas dos ventanas FIBA-, Francisco Cáffaro –pivote de 2, 14 metros que ilusiona desde la NCAA estadounidense- y Juan Francisco Fernández, un ala pivote de 2,10 metros que se destacó en la filial del Fuenlabrada español y ahora competirá en el Mundial U-19 con el seleccionado de la categoría.“

Armé una preselección de la que pueda salir un equipo lo más competitivo posible pero que, a la vez, tenga una cantidad de jugadores que puedan estar los próximos 10 años en nuestra Selección. Seguimos en la misma línea de los últimos años”, explicó Hernández.

Los subcampeones en china, y nuevos

Sobre los cambios con respecto al equipo que impactó al mundo hace dos años, Hernández aclaró los motivos. “Los 12 de China se ganaron el derecho a una preselección y, en condiciones normales, estarían convocados, pero hay que acotar la lista tanto como los tiempos por este contexto tan particular”, explicó, para luego dejar una reflexión sobre cada uno de los nuevos que se suman al subcampeón mundial.“

Bolmaro ya es un deportista de nivel olímpico. Está preparado para eso. Que haya jugado 20/25 minutos en un Final 4 de Euroliga habla por sí solo. Lo mejor, en su caso, es lo que está por venir, pero lo ya tiene es muy importante y nos puede ayudar mucho”, aclaró sobre la joven figura del Barcelona, quien ya estuvo en la Mayor, cuando integró la preselección antes del Mundial.

Aún no debutó oficialmente, ya que fue el último corte antes del viaje a los Panamericanos de Lima. “Lo de Vaulet también ha sido muy bueno y significativo en una gran competencia como la española”,opinó el técnico sobre el alero que promedió 7,8 puntos, cuatro rebotes y 22 minutos en el Manresa.

El cordobés es el noveno –de los 15- que ha tenido contacto con la NBA, ya sea jugando o siendo elegido en el draft.

Hernández también habló de los otros tres chicos que se sumarán a la Mayor. “Quienes los conozcan bien no se sorprenderán de sus llamados. Ninguno de ellos llega como sparring o solo para entrenar, aunque está claro que las citaciones responden a la necesidad que tenemos de jugadores con ese biotipo. Tenemos una carencia de estos jugadores interiores y los queremos ver mientras continuamos con su desarrollo”, comentó no sin antes hacer una salvedad. “

Cáffaro y Berra pelearán un lugar desde adentro, en cambio Juan Fernández lo hará desde el Mundial U-19, porque no podrá ir con nosotros a Las Vegas”, aclaró.

Sobre Berra, el "Oveja" destacó su experiencia en la Liga Nacional e incluso en las dos ventanas FIBA, cuando promedió 3 puntos en 7 minutos durante los cuatro partidos clasificatorios para la Americup. “Técnicamente es muy bueno y con un nivel cognitivo interesante. Lo mismo que Fernández, quien ya hizo un fogueo en Europa”, describió.

Juan Francisco Fernández, de 18 años, será el más chico de los 15 y tuvo su última competencia con la camiseta argentina en el Mundial U-19 del 2019, dando años de ventaja. Ahora, en la conquista del ascenso a la LEB Oro española, promedió 13 puntos y 5.7 rebotes.

“A Cáffaro lo quise tener en proceso anterior y no pude. Tiene un físico que no es normal para nuestro país. Todavía no jugó a nivel profesional y será su primera experiencia en mayores. Pero tiene las condiciones para pelear por un lugar”, advirtió sobre centro de 2,14 mts. que ya ha jugado con selecciones menores (se destacó en el Mundial U-19 con nueve rebotes y 7,4 rebotes de promedio) pero aún no debutó en la Mayor.

De los tres, "Oveja" realizó una aclaración que resume la importancia de estar en una preselección tan significativa. “No hay que olvidar que, siendo internos, día a día recibirán el master que les dará Scola. Seguramente alguno de los tres terminará demostrando que puede estar en Tokio", aseguró.

Por último, dejó una reflexión colectiva sobre lo bien que observa a esta preselección que tiene entre manos. “Individualmente, no hay dudas de que llegamos mejor que a China, hace dos años. Lo que han hecho Campazzo, Vildoza, Laprovittola, Deck, Brussino, Delía y Bolmaro, entre otros, deja claro que están muy por encima de lo que ellos mismos eran en 2019. No hay ninguno que haya bajado el nivel, ni siquiera que lo haya mantenido. Todos están mejor. Mucho mejor. Esto no significa que en Tokio vayamos a jugar como en China, pero nos marca algo. Indudablemente. Después veremos, pero para ilusión tenemos”, agregó.

La preparación olímpica

La previa hacia Tokio tendrá una sola sede: Las Vegas. Luego de barajar diversas opciones, teniendo en cuenta este contexto de pandemia, se tomó la decisión de aceptar la invitación de USA Basketnall.

La delegación nacional viajará el 26 para trabajar allí hasta el 16. El 17 volará a Japón para ingresar el 18 a la villa olímpica para allí realizar la parte final de la previa hasta el debut, el 26, ante el ganador del Preolímpico que se disputará en Kaunas (Lituania).

El 29 enfrentará a España, en la reedición de la final mundialista de hace dos años, y cerrará la primera fase el 1° de agosto contra el Japón de Julio Lamas. En Las Vegas, Argentina disputará cuatro amistosos contra tres rivales: Estados Unidos, Australia y Nigeria.

Hernández comentó que “Tuvimos suerte y, a la vez, hicimos los merecimientos para lograr que una organización como USA Basketball nos curse esta invitación. En un contexto tan complicado, no hay nada mejor que esto. Ningún país puede darte superiores condiciones para entrenar. Barajamos otras opciones y lamentamos no poder hacer parte de la preparación en nuestro país, como siempre ha sido nuestra prioridad, pero esta pandemia y lo acotado que ha quedado el calendario internacional por esta pandemia nos obliga a acotar todo".

Ampliando, dijo que "Solo hay que pensar que Laprovittola aún no comenzó a jugar las semifinales en España o que Campazzo recién terminó la primera ronda de playoffs. Y en 20 días nos tenemos que ir… Hacerlos venir hasta acá y luego viajar es extenuante. Y peligroso porque el problema son los traslados, los aeropuertos, el entrar y salir… No podíamos arriesgarnos. Y además se suma el desgaste tras una temporada tan larga”, completó Hernández.

Los citados

Los citados por Sergio Santos Hernández son estos jugadores:

Bases: Facundo Campazzo: 1.80 - 30 años - Denver Nuggets; Nicolás Laprovittola: 1.88 - 31 años - Real Madrid; y Luca Vildoza: 1.89 - 25 años -Cibona Zagreb de Croacia.

Escoltas: Nicolás Brussino: 2.05 - 27 años - Zaragoza; y Leandro Bolmaro: 2.00 - 20 años - Barcelona.

Aleros: Gabriel Deck: 1.98 - 26 años - Oklahoma City Thunder; Patricio Garino: 1.98 - 28 años - Zalgiris Kaunas; Juan Pablo Vaulet: 1.99 - 25 años - Manresa; y Máximo Fjellerup: 1.93 - 23 años –San Lorenzo de Almagro.

Ala pivotes: Luis Scola: 2.07 - 41 años - Varese; y Juan F. Fernández: 2.10 - 18 años - Fuenlabrada.

Pivotes: Marcos Delia: 2.09 - 29 años - Trieste; Tayavek Gallizzi: 2.04 - 28 años- Instituto (Córdoba); Lautaro Berra: 2.08 - 23 años – Obras Sanitarias; y Francisco Cáffaro: 2.14 –23 años - Universidad de Virginia, Estados Unidos.