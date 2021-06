Mike Krzyzewski se retira como entrenador en los EE. UU.

El bombazo dentro del baloncesto universitario en Estados Unidos tiene como protagonista a Mike Krzyzewski, conocido popularmente como Coach K. Según la información que difundieron ESPN y The Athletic, el entrenador planea retirarse al termino de la campaña 2021-2022.

Ha sido entrenador de la Universidad de Duke por 40 años, donde consiguió cinco títulos en el Final Four de la NCAA, el campeonato universitario más importante. Con los Blue Devils, logró convertirse en el segundo máximo ganador en esta competencia, solo por detrás de John Wooden.

Además, cuenta con una experiencia más que gratificante al frente de la Selección de Estados Unidos. Tuvo dos etapas: una de 1987 al 1990, donde no logró ningún título; y una gratificante desde 2006 al 2016, donde consiguió tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, Londres y Río de Janeiro. También se alzó con el título en el Mundial de Turquía 2010.

Sus posibles reemplazantes

La cadena ESPN informó que hay una puja por conseguir el sustituto de Coach K. Por un lado, está John Scheyer, actual asistente de los Blue Devils y principal apuntado por el entrenador. Ha sido el cazador de talentos de la talla de Jayson Tatum y Zion Williamson. Por otra parte, también se encuentra Tommy Amaker entre los postulantes que propone la Universidad. De todas las maneras, tienen todo un año para reflexionar quien sucederá al mítico Mike Krzyzewski.