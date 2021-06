Ciclista inaugurará luminarias en el Coliseo

Para la burbuja de la semana que viene, Ciclista Juninense dejará oficialmente inaugurado el nuevo sistema de luces led en el Coliseo del Boulevard.

La entidad que preside Miguel Had hizo un esfuerzo importante para reemplazar el viejo sistema de iluminación del estadio y esta es una propicia oportunidad para su puesta en marcha.

Una obra que se venía postergando y que se hizo posible con el apoyo de socios, allegados, colaboradores y sponsors.

Fixture Junín

Resultados

Quilmes 66 vs. Parque Sur 73

Estudiantes (O) 57 vs. Estudiantes (C) 62

Ciclista 74 vs. Rocamora 78

Miércoles 9/6

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur

Jueves 10/6

11:00 – Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 -Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista

Fixture Lanús

Miércoles 9/6

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00- Dep. Viedma vs. Lanús

Sábado 12/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Domingo 13/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00- Del Progreso vs. Lanús

Martes 15/6

11:00 - Racing vs. Rivadavia

Cómo sigue el torneo

A raíz de los distintos frenos que sufrió la competencia por la pandemia del coronavirus, a esta altura del año, a la serie regular de la Liga Argentina le faltan muchos partidos. Y las autorizaciones para disputar lo que falta depende de cada municipio. Por lo tanto, va ganando fuerza la idea de reunir a todos los equipos de una misma Conferencia en una única ciudad para disputar los partidos restantes.

Los responsables del torneo están estudiando la posibilidad de replicar el esquema que, aunque con dificultades, funcionó para la Liga Nacional. Según esa línea de pensamiento, todos los equipos irían a la ciudad Autónoma de Buenos Aires para jugar los cotejos pendientes. Y, finalizada la serie regular, los ocho mejores se quedarían para disputar los play-offs, probablemente al mejor de tres encuentros.

El único ascenso, vale recordar, se definirá entre los ganadores de Conferencia Norte y Conferencia Sur.