Comienza la danza de nombres en Argentino para ver quién reemplazará a Matías Huarte

Argentino se encuentra abocado a la búsqueda de su entrenador, tras el alejamiento de Matías Huarte.

Adrian Capelli sigue en Uruguay y Eduardo Japez, que picaba en punta, decidió (aparentemente) continuar su carrera en México, tras una mejor oferta económica. Acá te contamos qué nombres suenan por estos días.



Experiencia

Siempre cuidando la billetera, como pregona el presidente Horacio Masino, el Turco desearía en el banco un nombre de experiencia. El que más gustaría en el ambiente es Guillermo Narvarte, de último paso por Boca Juniors y, actualmente, en Uruguay. Lógicamente que todo pasa por lo económico y, sobre todo, en el proyecto deportivo.

Otro que suena por las Morochas y que sería del agrado de la dirigencia es Marcelo Richotti, que tuvo paso por Argentino y quedó con buena imagen. Además, se encuentra sin club.



Nada definido

Igualmente, la comisión directiva no tiene nada definido. Suenan nombres, hay gustos y hay ofrecimientos de muchos agentes, pero quieren tener cerrado el presupuesto antes de abrochar al nuevo entrenador. El que realmente está cerca de continuar es Juan Cangelosi. Después no hablarán con ningún jugador hasta que el nuevo entrenador esté firme, ya que la idea es seguir una línea clara que provenga del nuevo director técnico. Después habrían existido ofrecimientos de por lo menos 3 entrenadores que hoy militan en la Liga Argentina, pero no serían tenidos en cuenta.





Novedades en Boca Jrs.

Habrá continuidad en varias de las patas anchas. Leonel Schattmann, Federico Aguerre y Manuel Buendía seguirán en Boca como columna vertebral del equipo. Tres jugadores de gran importancia, el tirador del equipo, el todo terreno y el mejor sexto hombre de la 20-21.

Boca intentará sostener a Tavario Miller, quien deslumbró por sus muy buenas performances con el equipo. Adrián Boccia también seguirá, pero ya contaba con un año más de contrato, otro jugador esencial para García.

¿Refuerzos en la pintura?

Los cañones apuntaron a Tayavek Gallizzi, quien no seguirá en Regatas. Parecía todo acordado, aunque parece que, finalmente, no jugará en Boca y su futuro inmediato siga siendo la Conferencia Norte. Mariano Fierro podría ser una alternativa. El ala pivot brilló en Comunicaciones y ya conoce el paño de Boca.





Victoriano en Instituto

La subcomisión de básquet de Instituto informó la contratación de Lucas Victoriano para que sea el nuevo director técnico del plantel profesional de básquet. Lucas llegará a la institución para comenzar a armar el nuevo equipo que dispute la siguiente temporada de la Liga Nacional.

Victoriano tiene 43 años y nació en San Miguel de Tucumán. Es un exjugador profesional del deporte con una carrera exitosa que lo llevó a estar dentro de la selección argentina desde chico y fue parte del plantel que se conoció como la Generación Dorada.

Fue campeón de la Liga Nacional y de la Sudamericana con Olimpia en la temporada 1995/96, campeón de la LEGA 2 con el Euro Radi Scalati (2005/06) y consiguió la medalla de oro en tres oportunidades con Argentina: en el Sudamericano de Cadetes de 1993, en el Sudamericano de juveniles de 1994 y en el Torneo de las Américas de 2001.

Como entrenador, su último paso en la conducción fue en el club Regatas de Corrientes donde jugó la pasada “Copa Osvaldo Arduh”. También, estuvo en Estudiantes de Concordia en la temporada 17-18 y su debut como DT fue en CB Pozuelo en la primera liga de Madrid.

“Mis expectativas van de la mano con las que tiene el club, ambición por ganar. Quedó claro desde la primera charla que ambos buscamos lo mismo, ahora queda ponerse a entrenar y estar listo para competir hasta el último día de liga” Lucas Victoriano.

El DT comenzará un nuevo ciclo en su carrera y expresó: “Sé que es un club importante en Argentina y es un placer y orgullo que hayan ido a buscarme con tanta determinación. Ojalá les devuelva su confianza con resultados positivos y que el equipo juegue bien y podamos disfrutar con el enorme público que tiene el club“.





¿Sims a Corrientes?

Regatas intenta sostener su plantel que lo tuvo como tercero en la fase regular y a las puertas de una semifinal en la temporada pasada. El equipo, que volverá a ser dirigido por Gabriel Picatto, quiere ser nuevamente protagonista. Lucha en pos de no perder más fichas y de sostener su elenco para la 21-22.

El remero buscará repatriar al base-escolta Donald Sims. El norteamericano fue figura en la temporada 16-17 para el Regatas, la cual lo tuvo como finalista en el 4-1 ante San Lorenzo y así obtuvo el subcampeonato. Sims cerró con 18.6 ppp, 43% en triples, 2.2 rpp, 3.4 app en 71 partidos disputados. Fue figura ante Estudiantes Concordia por los cuartos de final, las semis ante San Martín aunque se perdió dos compromisos ante San Lorenzo por su casamiento.

Regatas Corrientes solo tiene dos jugadores con contrato para la próxima temporada liguera, los aleros Martín Fernández, que cumplirá su tercera temporada en la institución correntina y Xavier Carreras, que para el dominicano será la segunda campaña seguida. La intención de Gabriel Picatto es contar nuevamente con Paolo Quinteros para la siguiente temporada.