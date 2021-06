Dallas Mavericks se impuso a Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks se llevó la victoria ante Los Angeles Clippers 105 a 100 y marcaron el 3 -2 por los cuartos del Este, el miércoles por la noche. Los dirigidos por Rick Carlisle tomaron ventaja al negar el juego interno de sus adversarios en el Staples Center. La figura del enfrentamiento fue Luka Doncic con 42 puntos, 14 asistencias y ocho rebotes.

En el conjunto de Los Angeles, no estuvo disponible Serge Ibaka a causa de problemas de espalda y en los Mavs estuvo ausente JJ Redick, aunque los texanos contaron con complicaciones físicas con Luka Doncic que padeció distensión cervical y Maxi Kleber con dolor en el Tendón de Aquiles derecho. A pesar de ello, los texanos comenzaron con un rápido parcial de (7 - 0) con Hardaway (4) a la cabeza y un triple de Doncic.

Los Mavs mantuvieron a Marjanovic a la defensiva flotando sobre la pintura y sus externos se encargaron de bloquear los tiros de larga distancia. Pero los texanos no lograron mantener el ritmo y los Clippers castigaron desde el triple con tres triples en tres intentos de Paul George (9), además de las conversiones desde el perímetro de Jackson (5) y Marcus Morris (3).

Doncic (14) tomó las riendas de Dallas, casi en solitario. La estrella de Texas conectó una seguidilla de once puntos, con dos triples para que su equipo vuelva a la cima. El esloveno continuó con su gran pasaje ofensivo y terminó el cuarto como coleador con 19 puntos. Mientras que los Clippers rescató unos puntos en el último minuto con Leonard (4) y Zubac (2), pero perdieron el periodo inicial 35 a 28.

Doncic se adueñó del primer tiempo

La estrella de los Dallas descansó en el inicio del segundo cuarto, pero Porzingis (2) no pudo con el protagonismo, no atacó la zona pintada y acumuló sus primeras tres faltas en menos de dos minutos. Los Clippers se posicionaron a un punto de los texanos con los aportes goleadores de Zubac (4), Batum (6) y George (11) junto con dos asistencias de Rondo. Los californianos marcaron un parcial de (8 - 2) que mandó al banquillo al pívot de los Mavs y forzó el minuto de los visitantes.

Tras la pausa, el esloveno volvió al campo de juego y rápidamente influenció el juego de los Mavs con una asistencia para el triple de Hardaway (7). Al poco tiempo, también ingresó Marjanovic (6) y, rápidamente, los europeos se combinaron para lastimar desde el pick and roll. Pero los Clippers se mantuvieron al tanto con tiros de media distancia, con pausas en sus penetraciones y con un Kawhi Leonard (8) que comenzó a pesar desde ambos lados.

El conjunto de Los Angeles ajustó sus marcas con un duro juego físico para impedir los cambios de marca y sacaron faltas ofensivas desde las cortinas en movimiento de Dallas. El juego se había vuelto desordenado, pero Leonard (11) puso su experiencia en la cancha para marcar el triple que Los Clippers a la cima, con la quinta asistencia de George. Pero los Mavs volvieron a crecer desde Doncic (2) que repartió dos asistencias y marcó un doble para ganar 56 a 54.

Se escapó Dallas

Los Dallas comenzaron el segundo tiempo con un quinteto alto y utilizaron la ventaja física de Marjanovic (9) para sacar faltas desde la pintura. Pero el conjunto de Los Angeles demostró una mayor sinergia con dos triples de Jackson (11), ambos con asistencias de Leonard y un doble de George (13). Los Mavs habían logrado frenar el juego en la pintura de los locales, pero a los Clippers se les empezó a abrir el tiro de larga distancia, con 10 de 27 desde el perímetro.

El buen pasaje de los locales llevó a que Dallas pida minuto, reingresó Porzingis y continuaron con el planteamiento en base a Marjanovic. Pero en la siguiente posición, el serbio recibió una descarga debajo del aro, pero fue bloqueado por Leonard y los Clippers consiguieron un salto ante la lucha contra el gigante de 2.24 metros. Los texanos no pudieron pasar los cierres con relevos de la defensa de Los Angeles y no buscaron los puntos de Porzingis (5)

Los Mavs tuvieron una buena reacción, entrando en los últimos cuatro minutos el cuarto, con dos robos consecutivos al cortar las opciones de pase en las penetraciones de los Clippers. Los texanos tuvieron un parcial de (11 - 3) a partir de contraataques y de pick and roll sobre Doncic (35) que los californianos estuvieron lentos para el cambio de marcas. El esloveno terminó el cuarto con 40 puntos, siete rebotes y 12 asistencias para que Dallas gane 89 a 75.

Se les escapó a los Clippers.

Los visitantes ingresaron con un quinteto alternativo al último cuarto, pero igual abrieron el marcador con Hardaway (15). Los Clippers crecieron desde la defensa con dos bloqueos y un robo y aprovecharon para romper las líneas de los Mavs. Pero los suplentes texanos cumplieron con su cometido y recibieron seis puntos antes de que reingrese Doncic a 9:41 minutos del cierre.

Los Clippers lograron que los visitantes no puedan penetrar a zona pintada y los Dallas tuvieron que revertir la pelota hacia afuera. Aunque también lograron tiros abiertos desde la esquina, pero sin éxito. Pero a pesar del bache en la ofensiva de los visitantes, los californianos continuaron intentando abrirse camino hacia el aro y solo anotaron con George (19) desde los tiros libres.