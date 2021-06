Roquez Johnson sigue lesionado y no podrá jugar en la próxima “burbuja”

No paran los problemas para Daniel Jaule. Ayer probó al extranjero franquicia, Roquez Johnson, y sigue con mucho dolor en la rodilla. Por lo tanto, está descartado para la burbuja de la semana que viene.

En tanto, Derrick Woods mejoró del dolor en el empeine del pie derecho y confían que estará presente el miércoles 9 cuando se reanude a la burbuja.

Además, se sumó Leandro Cerminato, quien jugara la pasada temporada con buen suceso, que viene de salir campeón de la Liga Nacional con San Lorenzo de Almagro.

Cerminato: “Estoy feliz de tener otra oportunidad en el club”

Sorpresa en el verdirrojo: Leandro Cerminato jugará nuevamente en Ciclista Juninense. El ala Pivot viene de salir campeón con San Lorenzo y Jaule pensó en él ante las constantes lesiones de los dos extranjeros del equipo. Resta definir cuál es el corte (por como viene la mano sería Johnson), pero Cerminato llegó ayer y se sumó al plantel para entrenar y aprender los sistemas.

“Estoy feliz”

Leandro Cerminato se mostró muy contento, ante la consulta de Democracia: “Tener otra oportunidad de jugar en Ciclista es muy bueno, me alegro mucho. La última vez me dejó un gran gusto jugar en Ciclista, porque es un club con muy buena gente, me han tratado muy bien”.

El paso anterior

“Considero que fue muy bueno mi paso anterior por el club. Fue la primera vez que tuve injerencia en un plantel profesional, ser parte de la rotulación. El equipo jugaba bien y me fui feliz. Estoy contento de volver a jugar y sumar minutos en la Liga Argentina”.

Ciclista

“Jugué con muchos de los jugadores y, obviamente, que los sigo. Con algunos he terminado con una gran relación. Siempre que hablamos con el Guante (Tamburini) o con Bruno Conti tenemos la mejor. Después con Tobi (Franchela) que volvió al club, lo he cruzado acá en la burbuja de la Liga y recordábamos nuestra temporada en Ciclista. Como digo, hay buena gente y buen material para pelear todos los partidos”.

Fixture Junín

Resultados

Quilmes 66 vs. Parque Sur 73

Estudiantes (O) 57 vs. Estudiantes (C) 62

Ciclista 74 vs. Rocamora 78

Miércoles 9/6

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur

Jueves 10/6

11:00 – Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 -Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista

Viernes 11/6

16:30 - Ciclista vs. Estudiantes (O)

Fixture Lanús

Miércoles 9/6

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús

Sábado 12/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Domingo 13/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00- Del Progreso vs. Lanús

Martes 15/6

11:00 - Racing vs. Rivadavia

Cómo sigue el torneo

A raíz de los distintos frenos que sufrió la competencia por la pandemia de Covid, a esta altura del año, a la serie regular de la Liga Argentina le faltan muchos partidos. Y las autorizaciones para disputar lo que falta depende de cada municipio. Por lo tanto, va ganando fuerza la idea de reunir a todos los equipos de una misma Conferencia en una única ciudad para disputar los partidos restantes.

Los responsables del torneo están estudiando la posibilidad de replicar el esquema que, aunque con dificultades, funcionó para la Liga Nacional. Según esa línea de pensamiento, todos los equipos irían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para jugar los cotejos pendientes. Y, finalizada la serie regular, los ocho mejores se quedarían para disputar los play-offs, probablemente al mejor de tres encuentros.

El único ascenso, vale recordar, se definirá entre los ganadores de Conferencia Norte y Conferencia Sur.