Carlos Mazzarino: “Me resulta muy grato trabajar en el Club Ciclista Juninense”

Ciclista reanuda su participación en La Liga Argentina la semana que viene y, por eso, Democracia dialogó con el preparador físico de Ciclista Juninense, Carlos Mazzarino. Nos contó cómo vive estos momentos en el verdirrojo y la actualidad del equipo.

El plantel

“Los jugadores están muy bien, muy enfocados. Hicimos una gran relación con el plantel, son chicos muy buenos, con ganas de aprender y eso me alegra. Entrenan siempre al máximo, dando el 100% en cada entrenamiento”.

El formato

Este medio quiso saber la opinión de Mazzarino en cuanto al formato de disputa, que se juega en días muy seguidos, con pocas horas de recuperación: “El formato del torneo es lo que nos permite hacer esta pandemia, por lo que creo que está bien, sobre todo porque no se produjeron contagios en las burbujas. Estamos contentos y preparados para lo que viene”.

El cuerpo técnico

“Los referentes del cuerpo técnico me pusieron bajo su ala desde el día uno, me cuidaron mucho sabiendo que yo venía de otros deportes y confiaron en mi capacidad. Es muy grato planificar los entrenamientos con ellos, cada uno tiene su lugar”.

El club

“Ciclista es un club que sin ser hincha, siempre estuvo en mi vida, y tengo los mejores recuerdos, desde muy chico. Venimos felices a trabajar todos los días, por lo que me resulta muy placentero trabajar en el club”.

Fixture

Sede Junín

Miércoles 9/6

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur

Jueves 10/6

11:00 - Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 - Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista

Sede Lanús

Lunes 7/6

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Martes 8/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús

Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Viernes 11/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús

El post Junín

Cómo sigue el torneo

A raíz de los distintos frenos que sufrió la competencia por la pandemia de Coronavirus, a esta altura del año, a la serie regular de la Liga Argentina le faltan muchos partidos. Y las autorizaciones para disputar lo que falta depende de cada municipio. Por lo tanto, va ganando fuerza la idea de reunir a todos los equipos de una misma Conferencia en una única ciudad para disputar los partidos restantes.

Los responsables del torneo están estudiando la posibilidad de replicar el esquema que, aunque con dificultades, funcionó para la Liga Nacional. Según esa línea de pensamiento, todos los equipos irían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para jugar los cotejos pendientes. Y, finalizada la serie regular, los ocho mejores se quedarían para disputar los play-offs, probablemente al mejor de tres encuentros.

El único ascenso, vale recordar, se definirá entre los ganadores de Conferencia Norte y Conferencia Sur.