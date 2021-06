Enzo Cafferata: Un campeón en Brasil

Yo nací en la ciudad de Lincoln, en un barrio muy tranquilo. En realidad la ciudad era tranquila porque yo iba caminando a la escuela solo. Igual al tiempo ya nos mudamos más hacia el centro de la ciudad y la escuela me quedaba más cerca.

Con los chicos del barrio jugaba a la pelota todos los días. Había un campito cerca de casa donde nos juntábamos con los pibes a patear.

Hice fútbol en El Linqueño. Jugué hasta los 13 años de número 9. Tengo un trofeo de goleador de la Liga Amateur de Deportes.

Comencé a jugar al básquetbol en el club El Linqueño a los 4-5 años. Pero luego vendieron el estadio y me fui a jugar a Cavul. Pero no por mucho tiempo porque enseguida me fui a jugar a Junín.

Igualmente tenía un aro en el patio de mi casa y era lo que me divertía hacer.

Fui al Colegio de Nuestra Señora, que está en el centro de la ciudad de Lincoln. Puedo nombrar a Maxi, Joaquín, Damián, Rodrigo, todos siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy.

Hice el secundario en el mismo lugar, pero en los últimos años ya estaba viviendo en Junín porque estaba en Argentino y terminé en el colegio Normal.

En Lincoln tuve como entrenadores a Gastón Carra, después a Papón Freston y mi viejo que fue una especie de entrenador transmitiéndome lo que él aprendió durante sus épocas de jugador. Después cuando pasé a Los Indios lo tuve a Raúl Scaglione. Él fue quien me llevó a Junín a través de Nicolás Pasqualini y Gonzalo Melián. Habíamos participado de un torneo y me invitaron a jugar

En la Liga Nacional debuté a los 16 años con Argentino en un partido de play off donde el Turco enfrentó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Dirigía el Caco Bualó y Chiche Japez era el asistente.

Chiche tuvo mucha injerencia en nosotros, en nuestro desarrollo y estaba Diego Camún como asistente en juveniles. Fuimos campeones en la Liga Nacional de Juveniles que era en ese momento y también ganamos varios campeonatos locales.

Después con la selección de Junín obtuvimos muchos provinciales y nacionales con provincia. Tengo el mejor de los recuerdos.

Yo había llegado a Argentino con 16 años y a los 18 incorporaron muchos jugadores de renombre –en la era del Che García- y se dio una posibilidad que River Plate necesitaba un base juvenil. Entonces me fui para Buenos Aires.

Volví al club para jugar dos temporadas del Torneo Nacional de Ascenso y en una llegamos a la final contra Atlético Lanús. En ese momento era un solo ascenso. Después pasaron a dos.

Pasé por muchos clubes del TNA cuando era joven y además hice una temporada en la provincia de Jujuy con el Torneo Federal. En la Liga Nacional la última temporada jugué en Estudiantes y fui subcampeón Sudamericano con San Martín de Corrientes.

Jugué como extranjero una temporada en el básquet colombiano, cuatro temporadas como extranjero en la NBB de Brasil, en Minas Tenis Club, Liga Sorocabana, Mogi Das Cruzes, Caxias do Sul.

Ahora fue buenísima la experiencia como capitán del equipo, con un rol de liderazgo importante y súper feliz con el título. Fue una locura el ascenso. Hasta la intendenta nos entregó la llave de la ciudad. Paseamos en el camión de los bomberos –acá ya hay más libertades en cuanto al Coronavirus- .

Santa Cruz es una ciudad muy similar a Junín. Fueron campeones de Brasil en 1994, tiene 140 mil habitantes. Durante siete años tuvo los presupuestos más altos de la Liga y ahora está retomando los mejores niveles de su historia.

Sigo siempre la Liga Nacional desde acá. Voy viendo por la tele cuando puedo. De hecho vi los play off. Trato de acompañar siempre cómo va Argentino y los equipos donde jugué, donde tengo amigos que siguen participando y siempre deseándoles que les vaya bien.

Ahora voy a disfrutar mucho de este título, estar con la familia. Creo que esta semana estaría viajando a la Argentina.

Acá todavía está muy fresco todo. Si bien hubieron contactos informales para que siga, la gente está festejando este ascenso. Por ahora disfrutar, luego veremos.