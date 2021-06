Roquez Johnson: “Tengo muchas ganas de volver a jugar y ayudar a mis compañeros”

Ciclista vuelve a jugar el próximo 9 de junio y se está preparando con todo para la final anticipada ante Parque Sur. Democracia tuvo la posibilidad de hablar con Roquez Johnson, el jugador más determinante de la Liga Argentina. El Pivot verdirrojo eligió a este medio por primera vez para hablar desde su llegada al equipo de Jaule.

La lesión

Johnson no pudo jugar ante Rocamora y el exSan Lorenzo habló al respecto: “No pude jugar el último partido por un dolor en la rodilla. No estoy seguro de mi condición, solo sé que tengo un problema en la rodilla. He estado haciendo terapia durante las últimas dos semanas”.

Su vuelta

Jaule y todo el club desea que vuelva ante Parque Sur. La opinión del interno fue la siguiente: “Por supuesto que tengo esperanzas de volver a jugar. Tengo ganas de volver a la cancha y ayudar a mis compañeros. Siempre he tenido ganas de jugar, lamentablemente ocurrió una lesión y hay que respetarla. Siempre tengo ganas de competir, es lo que me divierte”.

Su llegada al club y a la ciudad

Antes de los entrenamientos, siempre se lo ve a Johnson haciendo sus innumerables ejercicios de elongancion y muy sonriente con sus compañeros haciendo chistes. Cuando Democracia le consultó sobre esto, informó que “pasa bien las prácticas”. Además dijo que “el club Ciclista está muy bien”. Y sobre su llegada comentó: “Estaba la oportunidad de perderme un año sin jugar por el problema de la pandemia. Estoy agradecido de jugar baloncesto entonces y Ciclista me dio la posibilidad de hacerlo”.

Fixture Junín

Resultados

Quilmes 66 vs. Parque Sur 73

Estudiantes (O) 57 vs. Estudiantes (C) 62

Ciclista 74 vs. Rocamora 78

Miércoles 9/6

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur

Jueves 10/6

11:00 – Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 -Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista

Viernes 11/6

16:30 - Ciclista vs. Estudiantes (O)

Fixture Lanús

Miércoles 9/6

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús

Sábado 12/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Domingo 13/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús

Martes 15/6

11:00 - Racing vs. Rivadavia

Cómo sigue el torneo

A raíz de los distintos frenos que sufrió la competencia por la pandemia de Coronavirus, a esta altura del año, a la serie regular de la Liga Argentina le faltan muchos partidos. Y las autorizaciones para disputar lo que falta depende de cada municipio. Por lo tanto, va ganando fuerza la idea de reunir a todos los equipos de una misma Conferencia en una única ciudad para disputar los partidos restantes.

Los responsables del torneo están estudiando la posibilidad de replicar el esquema que, aunque con dificultades, funcionó para la Liga Nacional. Según esa línea de pensamiento, todos los equipos irían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para jugar los cotejos pendientes. Y, finalizada la serie regular, los ocho mejores se quedarían para disputar los play-offs, probablemente al mejor de tres encuentros.

El único ascenso, vale recordar, se definirá entre los ganadores de Conferencia Norte y Conferencia Sur.