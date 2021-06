Matías Huarte: "Sentí que necesitaba salir de esa zona de confort en Junín"

Matías Huarte, nuevo entrenador de Hispano, charló con la página web Pick&Roll sobre su llegada al elenco de Río Gallegos. Además de su salida de Argentino de Junín, la pasada temporada y su crecimiento desde la banca.

"La salida del club, como dije varias veces no fue fácil. Fueron muchos años de aprendizaje, de crecimiento, de disfrute y encima en mi club donde nací, jugué, me crie y coseché valores. No fue nada fácil pero sentí que necesitaba salir de esa zona de confort y ver si tenía la posibilidad de dirigir. Apareció Hispano, se puso en contacto con mi representante y llegamos a un buen acuerdo con un lindo objetivo por delante".

"La verdad que la temporada pasada para mí fue altamente satisfactoria. Teníamos chicos que recién pisaban la categoría, obviamente teníamos una base de experimentados como Juanchi (Cangelosi) y Jony (Slider) y el mismo español (Vicens), que si bien no conocía la categoría se adaptó muy bien. Ellos empujaban el carro pero la verdad, fue muy positivo el año pasado. Desde lo basquetbolístico hemos jugado un buen juego por momentos, sabíamos lo que hacíamos y eso dio sus frutos".

"Las expectativas son las mejores. Muy feliz de llegar a un club como Hispano y ya ir trabajando de a poco con los directivos para lo que es el armado del equipo. La idea es mantener cierta base del año pasado. Estamos empezando a diagramar el equipo y a tantear como está el mercado. Seguramente vamos a tener novedades en algunos días sobre renovaciones o contrataciones pero todavía es muy pronto".

"Yo siento que todos años fue creciendo y aprendiendo. Obviamente por haber estado al lado de muchos entrenadores con los cuales aprendí mucho. También de mis asistentes estos años y ni hablar del jugador, el cual año tras año te hace aprender mucho más también".

"Más que contento por eso, el desafío es muy lindo, lo que se viene por delante con Hispano va a ser muy lindo. Espero sea por mucho tiempo y poner a Hispano en un buen lugar en la Liga Nacional. Vamos por eso, a dar todo de mí para que eso suceda y tener una buena temporada", finalizó.

González sigue en Quimsa

Sebastián González nuevamente estará al mando de Quimsa para la venidera temporada. El cordobés, viene de ser parte de una gran temporada con el equipo, el cual terminó subcampeón de la Liga Nacional, ganador del Super 4 y campeón de Champions League meses atrás.

Quimsa viene siendo uno de los grandes protagonistas en la Liga Nacional. Marcó tendencia en las últimas temporadas, la cual fue suspendida, donde se encontraba primero. Una idea de juego, un plantel que prácticamente se repitió de un momento a otro y que intentará que suceda lo mismo ahora.

Exceptuando la 2019/20 que fue suspendida por la pandemia, González llegó a la final en cinco de los seis torneos que participó; Súper 20 2019, Champions 2019, Copa Intercontinental 2020, Súper 20 2020 y Liga Nacional 2020/21.

Ahora será cuestión de comenzar a rearmar el plantel para nuevamente pelear fuerte en la temporada venidera de Liga Nacional para Quimsa.

Piccato en Corrientes

El entrenador Gabriel Piccato volverá a dirigir técnicamente al Club de Regatas Corrientes para le temporada 2021/22 de la Liga Nacional de Básquetbol.

La dirigencia del Club de Regatas Corrientes ya puso en marcha el armado del plantel para la temporada venidera de la Liga Nacional de Básquetbol 2021/22, y por ello definió que el nombre que estará a cargo de la dirección técnica será Gabriel Piccato.

El entrenador que estuvo en la última temporada en Hispano Americano volverá al “remero” donde tuvo un buen paso en las temporadas 2016/17 y 2017/18.

En su primera campaña con el equipo “fantasma” consiguió quedarse con la final de conferencia norte, obteniendo el subcampeonato de LNB perdiendo la final con San Lorenzo. La temporada siguiente no tuvo la misma suerte en la competencia nacional, pero si tuvo un muy buen andar en la Liga de las Américas, donde terminó en 3° lugar.

El coach de 49 años nacido en San Jorge, Santa Fe, tuvo también un reciente paso como entrenador principal de la Argentina en las Ventanas FIBA clasificatorias a la Americup, donde reemplazó a Sergio Hernández, con quien ofició de asistente en la selección.

Piccato, que ya cuenta en el plantel con Xavier Carreras y Martín Fernández, quienes tienen un año más de contrato, selló el vínculo con la institución del Parque Mitre por dos temporadas. Ahora, el entrenador seguirá delineando el plantel en conjunto con la dirigencia.

En la temporada recientemente finalizada, el DT finalizó en el puesto 12° con Hispano, entrando a playoffs, donde cayó frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.