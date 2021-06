Portland Trail Blazer fue mucho más que los Nuggets de Denver

Portland Trail Blazers fue superior a Denver Nuggets al golearlo 115 a 95 con una sólida actuación en el Moda Center esta tarde. Fue un juego correspondiente al cuarto punto de la serie de Primera Ronda de los Playoffs por la Conferencia Oeste.

Portland ejecutó su ataque a la perfección y cerró con un 50% en tiros de campo (42-84) para batir al conjunto de Michael Malone. Además, se caracterizó por ser un equipo que se prestó la pelota en todo momento (24 asistencias).

Denver no hizo pie desde el inicio y se vio avasallado por la contundencia de un Norman Powell decisivo. El exToronto Raptors clavó 29 puntos con 11-15 en tiros de campo (4-4 en triples) para ser la figura del vencedor.

El rendimiento colectivo de Nuggets no surtió efecto esta noche y no se pudo ir con otra victoria de Oregon. Lo más preocupante fueron las 20 asistencias que dio el equipo en todo el juego.

Facundo Campazzo fue uno de los pocos jugadores que tuvo un rendimiento aceptable con 12 puntos (2-7 en triples, 1-3 en dobles y 4-5 en tiros libres), siete asistencias, dos rebotes y dos robos. Además, cometió cuatro faltas personales en 27 minutos en cancha.

El argentino emergió como uno de los mejores de Denver con tres asistencias en el primer período, pero con el correr de los minutos se contagió de la merma general del equipo y no gravitó como en el juego 3.

Nikola Jokic tampoco tuvo una noche placentera y apenas terminó con 16 puntos con un penoso 7-18 en lanzamientos de campo, sumado a nueve rebotes. Rivers (8), Porter (3) y Aaron Gordon (6) tampoco estuvieron en su nivel óptimo.

Los Blazers, además de la sólida tarea de Powell, tuvieron un eficiente juego de C.J. McCollum, quien terminó con 21 unidades, ocho asistencias y cuatro rebotes. Carmelo Anthony añadió 12 tantos en el día de su cumpleaños. Damian Lillard no necesitó esforzarse y cerró con 10 tantos (1-10 en tiros de campo), 10 pases gol y ocho recobres.

La quinta función de la serie será en el Ball Arena, donde Nuggets y Blazers buscarán colocarse al frente de la llave y a un juego de las semifinales. Se jugará desde las 22 horas el martes próximo.

Jazz al frente

El conjunto de Utah se llevó la victoria ante Memphis Grizzlies 121 a 111 y remontaron la serie de Playoffs a un 2-1. Los dirigidos por Quin Snyder tuvieron una gran efectividad desde el triple con 19 de 43 intentos pero la experiencia del conjunto fue la que sentenció el encuentro. La estrella del partido fue Donovan Mitchell con 29 puntos, dos rebotes y cinco asistencias.

Los equipos estuvieron casi completos, con Sean McDermott como única ausencia en Memphis y Miye Oni estuvo en duda en Utah por molestias en su espalda. Mitchell (2) tomó el protagonismo de los Jazz desde el comienzo del partido con una conversión y una asistencia a Gobert (2). Los punteros del Oeste jugaron con base en el pick and roll y también buscaron descargas para los tiros externos.

Los Grizzlies sólo encontraron respuesta desde la larga distancia con un triple de Jackson Jr y un doble largo de Brooks. Pero los locales sufrieron una oleada de triples con dos conversiones de Conley (6) y una de O'Neale (3) que les forzó a pedir minuto. Memphis mejoró con penetraciones individuales y con una ajustada marca sobre Mitchell (4) pero tuvieron problemas con los rebotes defensivos y permitieron algunos puntos de segunda oportunidad.