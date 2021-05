Tobías Franchela: “Lleva un proceso para adaptarme al equipo y la forma de juego”

Tobías Franchela volvió a Ciclista Juninense luego de su paso por Regatas Corrientes y habló con Democracia. El base aún no pudo desplegar todo su potencial y explica sus razones. Además, habló del cuerpo técnico entre otros temas.

- ¿Qué balance hacés de los primeros partidos?

-“Bueno, en lo individual soy muy exigente conmigo mismo y todavía no estoy conforme, puedo dar muchísimo más. Obviamente lleva un proceso, pero estoy trabajando duro para dar lo mejor de mí y sentirme con mucha confianza para lo que viene del torneo, que será durísimo. Se nos vienen finales y tenemos que estar atentos”.

- Tenías ganas de volver, ¿no?

-“Es una sensación inexplicable que extrañaba y mucho jugar en el Coliseo, es mi segunda casa y siempre voy a sentir orgullo por vestir esta camiseta y jugar en nuestra cancha. Estoy agradecido con toda la familia verdirroja por estar siempre en todo momento y siento mucho el cariño”.

- ¿Creés que te falta adaptación aún?

-“Creo que lleva un proceso tanto adaptarme al equipo como a la forma de juego. Trato de entrenar duro todos los días y en cada entrenamiento agarrar confianza para sumar lo mejor de mí al equipo y a lo que necesite tanto en defensa como en ataque. Todos me dan confianza y estoy agradecido. Además, tenemos buena competencia interna”.

- ¿Y el cuerpo técnico te da confianza?

-“Me encontré con un cuerpo técnico muy comprometido y trabajador, tanto Daniel (Jaule) como Sebastián (Villalba) me recibieron muy bien y me transmitieron mucha confianza y eso para el jugador es muy importante. En cuanto al plantel también, el grupo es bárbaro, me integraron de la mejor manera, son chicos realmente muy buenos y estamos muy unidos para darle a Ciclista el lugar que merece”.

- ¿Imagino que tendrás diálogo con Miguel Had, que logró tu vuelta?

-“Con Migui me llevo bárbaro, es muy atento conmigo y siempre me trasmitió su confianza para que esté en el club. Yo estoy muy agradecido con él. Y veo al club bien, así que estamos todos contentos”, concluyó.

