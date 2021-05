Trae Young hizo callar al Madison Square Garden

Se desarrolló el primer juego entre New York Knicks y Atlanta Hawks esta noche en el Madison Square Garden. Fue una victoria ajustada de la visita por 107 a 105 gracias a una flotadora de Trae Young en el último segundo.

El juego le empezó siendo favorable a la visita de entrada, que encontró las ventajas con seis puntos de Young y cinco más de John Collins para ir adelante 24-16 en el primer parcial. New York Knicks apretó el marcador en el segundo pleito tras ganarlo 34-28 y quedar abajo por dos puntos (50-52). Muy valioso lo de Immanuel Quickley (ocho unidades) y de Alec Burks (siete tantos).

El tercer parcial le perteneció al local, que contó con un encendido RJ Barrett -nueve puntos- para potenciar el parcial 23-19 que le dio la ventaja en el marcador (73-71). Lou Williams, con cinco puntos consecutivos en el cierre, logró hacer reaccionar a los de Nate McMillan.

Lo mejor quedó para el final, donde Burks volvió a responder por los de Tom Thibodeau. Sumó 18 puntos de los 32 totales del equipo en el cierre. Sin embargo, la visita siguió con la energía de Williams -seis tantos-, la puntería de Bogdan Bogdanovic -tres triples- y el rendidor Young, quien llegó a 11 unidades con dos libres a falta de 28 segundos. Los Knicks lo igualaron en 105 con una jugada un poco manchada con un doble de Derrick Rose. Pero en la última bola, Young se vistió de héroe con una flotadora para mandar a callar a todo el Madison Square Garden.

Young fue la figura indiscutida de la victoria gracias a 32 puntos (11-23 en tiros de campo y 9-9 en lanzamientos libres), 10 asistencias y siete rebotes. El joven base se puso al equipo al hombro en el primer juego de Playoffs de su carrera.

Bogdanovic fue un gran aliado en la victoria. Totalizó 18 unidades (4-9 en triples), cuatro tableros, dos pases gol y dos robos. Williams, con 13 tantos, fue la garantía en el banquillo para las Águilas.

Por el lado del conjunto local, Burks sobresalió con 27 unidades (9-13 en su planilla de tiro de campo), cuatro asistencias y tres rebotes. También desde la banca salió Rose con 17 tantos, cinco recobres y cinco pases gol.

Julius Randle no dio la talla en el ataque y apenas llegó a 15 puntos (6-24 en tiros de campo), 12 tableros y cuatro asistencias.

Ganó Menphis

Se impuso a Memphis Grizzlies en el Vivint Smart Home Arena 112 a 109. El equipo de Taylor Jenkins sigue en su camino esquivando obstáculos. Tras dejar a San Antonio Spurs y Golden State Warriors en el Play-In, logró revertir la localía y tiene posibilidades ante una franquicia que extraña a Donovan Mitchell, ausente en el primer encuentro.

Dillon Brooks fue el mejor del plantel de la franquicia ganadora con 31 puntos -14 en el tercer parcial- gracias a 13-26 en tiros de campo (50%), sumado a siete rebotes, dos asistencias y dos robos.

Ja Morant sacó su mejor versión en el último cuarto -10 unidades- para cerrar con 26 en total con 11-21 en su planilla de tiro y 4-4 en la línea de los suspiros.

Kyle Anderson fue clave con 14 tantos, seis robos, cuatro recobres y tres asistencias, sumado a una falta clave en el cierre del partido que impidió que Utah pueda generar una posesión más peligrosa. A su vez, Jonas Valanciunas acabó con un doble-doble producto de 15 puntos y 13 tableros.

En Utah hubo un partido espectacular de Bojan Bogdanovic, que encestó 19 de sus 29 unidades en el último cuarto para tratar de salvar a Utah. Al fin y al cabo, no resultó posible.

Mike Conley fue una compañía meritoria con 18 tantos (6-18 en tiros de campo), 11 asistencias y seis rebotes. Jordan Clarkson agregó 14 puntos y Derrick Favors una doble decena con 12 tantos y 11 recobres.