Ciclista no pudo con Tomás de Rocamora

Ciclista jugó sin los dos extranjeros. Johnson probó un ratito, al principio, pero no pudo (más allá de los dos triples).

Woods entró en el último cuarto para agarrar los rebotes, pero no pudo seguir.

Entonces Ciclista tuvo que contar con otros actores en la canasta. Maximiliano Tamburini y Agustín Acuña tuvieron una tarde brillante. Pero no alcanzó. Fue derrota por 78 a 74.

Ciclista no pudo defender el perímetro y Tomás de Rocamora le metió ocho triples en el primer tiempo. Demasiado para el poco poder de fuego Verdirrojo sin los foráneos en cancha.

Justo Catalín y Juan Cognini se anotaron con dos cada uno en el primer cuarto y se sumó la ley de ex –Guillermo Romero- que ayudó a la visita a ganar el 25-20.

Y en el segundo, a Cognini, se le sumaron Rodrigo Gerhardt, Galo Impini y Juan Martín Bello para un primer tiempo de 46 a 39.

Tamburini (2 triples, 1 doble y 4 simples) y Acuña (1 triple, 4 dobles) fueron quienes mantuvieron en partido al Verdirrojo.

Ya en el segundo tiempo Ciclista ajustó las marcas al límite y pudo acomodar el partido bajándole el goleo a su oponente de turno y sumando con más de Tamburini y Acuña, y el aporte de Boudet en el último cuarto.

Pero no lo pudo cerrar. Logró ponerse a uno (70-69) a falta de tres minutos y lo luchó hasta el final.

Sin embargo, la efectividad del experimentado Horacio Rigada pudo más desde la línea de los libres y Tomás de Rocamora se llevó dos puntos de oro de nuestra ciudad.