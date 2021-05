Ciclista Juninense vuelve a ser local en un partido importante ante Rocamora

El Verdirrojo enfrentará hoy desde las 17.30 a Tomás de Rocamora, en un partido de vital importancia para la tabla posicional.

Es importante para el equipo de Daniel Jaule sumar este punto para crecer en el porcentaje de victorias y, al mismo tiempo, para dejar a su rival de turno casi sin chances de alcanzarlo en un hipotético desempate.

Dirigirán los capitalinos Roberto Smith y Franco Buscaglia y el santafesino Silvio Guzmán.

Malas noticias

Roquez Johnson terminó con un dolor muy grande en el tobillo luego de la gira por el norte entrerriano. El extranjero no pudo entrenar en toda la semana y lo harán probar en la entrada en calor.

Es el jugador más determinante de la categoría y sería una gran pérdida para el equipo de nuestro medio, que deberá suplantarlo (si es que no llega) de la mejor manera.

Partido parejo

Estos dos equipos vienen de enfrentarse en Concordia y fue victoria pareja para Ciclista 71 a 68. El elenco de Concepción del Uruguay es un rival muy aguerrido y sigue bajo la tutela de Juan Varas.

En el Coliseo

Ciclista Juninense se hizo fuerte en el último partido que jugó como local. Goleó a Racing de Chivilcoy con una efectividad tremenda y buscará seguir con ese invicto. Mañana mismo también jugará frente a Parque Sur.

Fixture Junín

Hoy

11:00 - Quilmes vs. Parque Sur

15:00 - Estudiantes (O) vs. Estudiantes (C)

17:30 - Ciclista vs. Rocamora

Partidos postergados

Quilmes vs. Estudiantes (C)

Estudiantes (O) vs. Rocamora

Ciclista vs. Parque Sur

Parque Sur vs. Estudiantes (O)

Rocamora vs. Quilmes

Estudiantes (C) vs. Ciclista

16:30 - Ciclista vs. Estudiantes (O)

Rivadavia vs. Villa Mitre

Dep. Viedma vs. Racing

Gimnasia vs. Del Progreso

Lanús vs. Atenas

Del Progreso vs. Rivadavia

Racing vs. Villa Mitre

Atenas vs. Gimnasia

Dep. Viedma vs. Lanús

Del Progreso vs. Racing

Gimnasia vs. Dep. Viedma

Rivadavia vs. Atenas

Lanús vs. Villa Mitre

Dep. Viedma vs. Rivadavia

Racing vs. Atenas

Villa Mitre vs. Gimnasia

Del Progreso vs. Lanús

Racing vs. Rivadavia.