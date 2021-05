Ameghino derrotó a Central de Ceres en Villa María

Ameghino sumó su tercera victoria consecutiva al cerrar la parada Villa María de La Liga Argentina que se disputó en la Leonera con un festejo sobre Central de Ceres por 92 a 79. El encuentro estuvo parejo hasta el tercer periodo y en los últimos 10 minutos los villamarienses supieron torcer el destino a su favor.

En el inicio, no lograron sacarse grandes diferencias y el periodo terminó en manos de la visita por 22 a 24. El León había podido sacar una ventaja de cinco puntos, con un encendido Jonatan Torresi (anotó 11 de los 15 hasta ahí) pero Central reaccionó con un parcial de 8 a 2 para ponerse arriba.

El ingreso del juvenil Mateo Beigier fue importante ya que aportó 5 puntos (un triple) para sostener a Ameghino en juego. Después de renegar durante varios minutos, los dirigios por Pablo Castro le encontraron la vuelta a la zona que plantaron los de Ceres.

Los triples de Valinotti y uno de Torresi comenzaron a abrirla, para que luego, con paciencia, los caminos al aro aparecieran. También, aprovecharon las pérdidas para correr. Así, el local se pudo separar en el marcador para terminar arriba el segundo cuarto 44 a 40.

Los de calle San Juan mejoraron bastante en defensa, lograron recuperar e incomodar permanentemente a su rival. Con eso, y una importante efectividad en lanzamientos de larga distancia (dos triples de Fraga y uno de Valinotti), Ameghino mostró su mejor pasaje y pudo sacar la máxima al ponerse arriba 65-49.

Sin embargo, la visita supo reaccionar, metió un parcial de 9 a 0 y no solo evitó que el local se escape, sino que cerró mejor el tercer periodo, adueñándoselo por 23-25 para un global de 67-65 a favor de Ameghino. Dos triples en el arranque –Beigier y Fraga- para los locales le volvieron a dar algo de ventaja. El León demostró que cuando jugó con paciencia, no tuvo problemas para atacar la zona y llegar al gol. En poco más de tres minutos, ganaba el periodo 11 a 4 (78-69).

Esa diferencia fue la que supo manejar hasta el cierre ante un Central que intentó por todos los medios volver a quebrar el umbral que lo separaba del local, pero que se fue frustrando poco a poco con el correr de los minutos al observar que no encontraba la fórmula para hacerlo.

De esta forma, Ameghino celebró su tercera victoria consecutiva, al superar a Central por 92 a 79.

En el León, Jonatan Torresi, se destacó con 26 anotaciones y el juvenil Beigier consiguió su máxima cantidad de puntos anotados en Liga Argentina, al aportar 14.

Sigue ganando Barrio

Cerrando su participación en la sede Villa María de la zona norte de La Liga Argentina de Básquetbol, el Club Atlético Barrio Parque le ganó este martes a Independiente de Santiago del Estero por 88 a 80.

Santiago Ferreyra (1 simple, 2 dobles y 3 triples) y Enzo Rupcic (5/3/1) fueron los goleadores de Barrio Parque, mientras que Sebastián Lugo con 19 tantos (3/2/4) fue el máximo anotador del equipo de Santiago del Estero y del partido, que tuvo parciales 18/23; 45/37(27/14); 72/56(27/19) y 88/80(16/24).

Con otro juego colectivo sólido, en el que los jugadores fueron alternando el protagonismo, “El Verde del Sur” cerró con cuatro victorias en la misma cantidad de partidos su participación en esta nueva instancia de la competencia.

Si bien no arrancó de la mejor manera Parque, después del primer cuarto ajustó las marcas, mejoró la efectividad del tiro externo y tuvo ofensivas intensas, que obligaron al rival a cometer faltas, con lo cual el conjunto cordobés se pudo quedar con el parcial 27 a 19. En el tercer cuarto siguió dominando las acciones “El Verde del Sur” y pudo estirar aún más una diferencia, que sería determinante para quedarse con el juego.

Ya en el capítulo final del encuentro, sintió un poco el esfuerzo de la continuidad de los partidos, se relajó por unos minutos y el rival logró achicar la brecha, pero sin comprometer nunca la victoria cordobesa. Con este resultado, Barrio Parque suma 14 victorias y 7 derrotas a lo largo del certamen y ahora deberá enfrentar al Deportivo Norte de Armstrong, el próximo miércoles 26 de mayo a la hora 18, en juego correspondiente la zona centro-norte de esta competencia.