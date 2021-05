Cinco árbitros de la Liga Nacional para garantizar la burbuja que comienza mañana en el Club Ciclista

La Asociación de Clubes de Básquetbol designó los árbitros para la burbuja de La Liga Argentina que comienza mañana en Ciclista Juninense.

Cinco de ellos son de primera: los capitalinos Roberto Smith y Raúl Lorenzo, los santafesinos Fabio Alaniz y Silvio Guzmán y el juninense Raúl Sánchez estarán a la cabeza del campeonato. Además dirigirá Alexis Biset, también de Junín. Los otros tres son Matías Sotelo (de Moreno), Franco Ronconi (de La Plata) y Franco Buscaglia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fixture Junín

Viernes 21/5

11:00 - Quilmes vs. Parque Sur

15:00 - Estudiantes (O) vs. Estudiantes (C)

17:30 - Ciclista vs. Rocamora

Sábado 22/5

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur

Lunes 24/5

11:00 - Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 - Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista

Martes 25/5

16:30 - Ciclista vs. Estudiantes (O)

Fixture Lanús

Domingo 23/5

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Lunes 24/5

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús

Miércoles 26/5

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Jueves 27/5

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús

Sábado 29/5

11:00 - Racing vs. Rivadavia.