Guillermo Romero: “Volver a jugar en cancha de Ciclista Juninense va a ser una sensación hermosa”

Rocamora jugará en el Coliseo del Boulevard y uno de los nuevos valores del conjunto entrerriano es el interno Guillermo Romero, quien fuera campeón del TNA con el Verdirrojo. Habló con Democracia de lo sucedido en Concordia y la burbuja que se viene en Junín.

-Por primera vez enfrentaste a Ciclista en Concordia, ¿que sensación te dejó?

-“Haberme enfrentado a Ciclista fue raro. Es el club que me dio la oportunidad de formarme como jugador, ganar gran cantidad de torneos a nivel formativas, iniciar mi carrera profesional y cerrar el ciclo con el campeonato del TNA. Fue muy raro, nunca me había ocurrido hasta la burbuja de Concordia. Fueron muchos sentimientos encontrados, ya que también era mi debut como jugador de Rocamora. Fue un partido muy intenso en lo personal”.

-Con respecto al partido, ¿por qué creés que lo ganó Ciclista?

-“El partido fue muy trabado, siempre estuvimos parejos. La mayor cantidad del tiempo nos mantuvimos arriba, pero no pudimos cerrar bien el partido y Ciclista cuenta con jugadores de jerarquía, que supieron revertir el resultado, ayudado de varias desatenciones nuestras”.

-Fue especial seguramente enfrentar a personas que compartieron grandes momentos con vos...

-“Sin dudas. Tengo muy buena relación con algunos jugadores que están hoy en Ciclista, ya que compartí equipos, tanto en Ciclista como en otros clubes, y disfrutamos mucho. La verdad, viví muy buenos momentos con ellos y esto agradecido".

-¿Cómo estás en lo personal?

-“Con respecto a lo personal, me encuentro mejor. Rocamora me dio una oportunidad en un momento que por ahí yo creía que la temporada para mi estaba terminaba, si bien aun me encuentro bajo de confianza, sé que el cuerpo técnico y jugadores me apoyan, para que pueda dar lo mejor de mi”.

-¿Fue un año con muchos cambios y atípico, no?

-“Fue un año muy raro para mi. Cuando me voy de Colón, el entrenador Torre me llama de San Isidro, para darle una mano por un mes, hasta que venga el extranjero que estaba jugando afuera (Anthony Johnson). Obviamente mi ambición por jugar hizo que no dude y que vaya a ese club. Cuando el extranjero llega, me llama Juan Varas (DT. Rocamora), y me da la oportunidad de suplantar a Bernasconi que vencía su contrato, y decidí darme una oportunidad más para poder terminar de la mejor manera esta atípica Liga que creo que es así para todos, pero en lo personal un poco más para mi”.

-Volviendo a Ciclista, te vas a reencontrar con el Coliseo del Boulevard

-“Volver a jugar en la cancha de Ciclista va a ser una sensación hermosa, es como mi segunda casa, muchos recuerdos se me van a venir a la mente desde el debut en U15 hasta campeonatos con el TNA, va a ser raro estar en otro equipo, pero para esto mismo me formó Ciclista, para ser profesional”.

-¿Cómo manejas las emociones, ahora jugando para Rocamora?

-“Cómo dije anteriormente, Ciclista me formó para ser profesional y hoy en día soy eso, gracias al club. No se si pesa algo en particular, pero obviamente algún sentimiento o pensamiento siempre pasa por la mente ya sea en pleno partido, o minutos antes. En la siguiente burbuja va a ser un partido especial para mí, pero no voy a dejar de poner todo lo que tengo ni mucho menos, hoy me toca estar en Rocamora, y voy a dejar todo por la camiseta, esa es mi característica principal. Pero estoy eternamente agradecido a Ciclista”.

Fixture Junín

Viernes 21

11 Quilmes MdP vs Parque Sur

15 Estudiantes Olav. vs Estudiantes Concordia

17.30 Ciclista vs Tomás de Rocamora

Sábado 22

11 Quilmes vs Estudiantes Concordia

15 Estudiantes Olav. vs Tomás de Rocamora

17.30 Ciclista Juninense vs Parque Sur

Lunes 24

11 Tomás de Rocamora vs Quilmes MdP

15 Parque Sur vs Estudiantes Olav.

17.30 Ciclista vs Estudiantes Concordia

Martes 25

16.30 Ciclista vs Estudiantes de Olavarría

Fixture Lanús

Viernes 21/5

10:30 - Dep. Viedma vs. Racing

13:00 - Rivadavia vs. Villa Mitre

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Sábado 22/5

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús

Lunes 24/5

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Martes 25/5

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús

Jueves 27/5

11:00 - Racing vs. Rivadavia.