Salta Basket fue mucho más que Unión de Santa Fe

La burbuja santafesina no podía comenzar mejor para Los Infernales. Los dirigidos por José Luis Pisani arrancaron con el pie derecho superando a Unión de Santa Fe por 77-70, con una actuación que fue de menor a mayor.

La tarde brilló con la producción exorbitante de Nicolás Zurschmitten, que concretó una tarea impresionante con un triple doble, a raíz de sus 16 puntos (7/10 en dobles), 12 rebotes, 10 asistencias, 1 recupero y 29 de valoración en 35 minutos.

Unión, uno de los que pelea arriba en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte, comenzó ganando con autoridad el primer parcial (20-9), mientras que los norteños se fueron acomodando en la arena.

A partir del segundo período, Salta comenzó a controlar a su rival defensivamente, si bien los dirigidos por Ponce siguieron al frente en el marcador, la diferencia se recortó a solo 4 puntos (había sido de 11 tras el primer chico). Rotaciones en ambos lados de la cancha le imprimieron mucha velocidad, con ambos planteles que se conforman por jóvenes.

En el complemento llegó lo mejor de Salta Basket. Pasó al frente en el marcador y dominó todo el segundo tiempo. El base y capitán infernal, Nicolás Zurschmitten, volvió a tener una jornada espléndida. Y a la fenomenal tarea del cordobés se sumaron muy buenas actuaciones de Fede Pedano (18) y desde el banquillo de relevos la del interno Nico Franco (11), dominador absoluto de la zona pintada.

Frente al control que logró tener Salta en esa segunda mitad, Unión no supo reinventarse en el juego y, peor aún, por momentos cayó en un universo del descontrol e impotencia que no los benefició para nada.

Triunfazo para Los Infernales frente a uno de los rivales de fuste en la Norte, de esa manera los norteños siguen prendidos en las posiciones de privilegio con el anhelo de clasificar a los playoffs. Salta Basket suma 12 triunfos y 6 derrotas, mañana volverá a jugar pero ante el conjunto entrerriano de Echagüe, que llegará tras conseguir un triunfo el sábado pasado por la mínima (64-63) frente a Estudiantes de Tucumán.

Síntesis

Unión ST (70): Jordi Godoy (0), Andrés Jaime (19), Cedric Blossom (12), Maximiliano Martin (14) y Sebastián Uranga (8) FI. Julián Salaberry (1), Matías Borsatti (0), Cristian Scaramuzzino (0), Pablo Bondeo (0), Gastón Bertona (6), Erbel Del Pietro (10) y Jerónimo Díaz Muller (-). DT: J. Ponce. AT: R. Giunta.

Salta Basket (77): Nicolás Zurschmitten (16), Federico Pedano (18), Facundo Arias Binda (6), André Coimbra (2) y Cristian Cardo (9) FI. Agustín Sanchez (-), Nahuel Lemos (4), Joaquín Beyrne (-), Nicolás Franco (11), Ivo Zottos (-), Nahuel Buchaillot (9) y Nahuel Vicentín (2). DT: José Luis Pisani. AT: Franco Cucchetti y M. Outeyral.

Parciales: 1C U 20-9 SB, 2C 15-22 (35-31), 3C 14-22 (49-53) y 4C 21-24 (70-77). Árbitros: G. Danna, G. Delsart y F. Ronconi. Estadio: Roque Otrino. Informe: Prensa Salta Basket.