Se cumplieron once años del segundo ascenso del Club Atlético Argentino

Argentino había realizado una campaña formidable en la fase regular de la edición 2009-2010 del Torneo Nacional de ascenso al mando del legendario José Antonio Cottonaro.

Y en cuartos de final liquidó nada menos que a Belgrano de San Nicolás, saldando una deuda histórica con sus hinchas, por tres cero: el 7 de abril fue 88-58 (con 22 de Selem Safar) y el 9 de abril 82 a 74 (con 28 de Selem Safar), ambos en Las Morochas. Luego viajó a San Nicolás de los Arroyos el 13 de abril y se impuso por 85 a 71 (con 20 de Kevin Francis).

En semifinales enfrentó al “nene mimado”, el Nacional de Bahía Blanca, que jugaba en Monte Hermoso con todo el respaldo político habido y por haber. La serie quedó dos a dos y el tercero debió definirse en Junín. Pero el peso específico visitante llevó el partido a Obras Sanitarias de la Nación.

Argentino fue a Obras y le ganó el partido de punta a punta 81 a 77 (notable noche de Kevin Francis con 24 goles), para la televisión, y lo dejó fuera de toda discusión para llegar a la final del campeonato.

Y en la finalísima llegó otro hueso duro de roer, San Martín de Corrientes. Argentino sostuvo la localía 74 a 69 (17 de Pablo Martínez como goleador) y 78 a 77 (23 de Javier Ceci).

En Corrientes fue para el local 79 a 73 y 84 a 73.

Vinieron a definir a Junín el domingo 16 de mayo. En una noche tremenda de Selem Safar (29 goles) y un gran manejo de equipo por parte del Panda Santiago Scala, Argentino se quedó con el título y el ascenso, haciendo dos en uno para la historia del club.



El equipo

El plantel lo integraron: Luciano Tantos, Santiago Scala, Lucas Bertucelli, Javier Ceci, Selem Safar, Emanuel D´Angelo, Santiago González, Pablo Espinoza, Martín Pasquinelli, Pablo Martínez, Sylbrin Robinson (reemplazado), Kevin Francis, Mariano García (reemplazo por lesión), Maximiliano Asán, Joaquín Gamazzo, Sebastián Bongiorni.

DT: José Antonio Cottonaro; Asistente Técnico: Raúl Scaglione; Asistente Estadístico: Federico Martínez; Preparador Físico: Julián Aiub; Traumatólogo: Gabriel Vezzoso; Kinesiólogo: Juan Pablo Molteno; Utilero: Nicolás De Cunto.

Scaglione: “Se forjó un equipo que tuvo mucha personalidad”.

“Fue un momento deportivo muy grato, muy lindo, haber integrado ese cuerpo técnico y haber tenido esas durísimas finales contra el equipo correntino".

"Siempre que llega esta época es muy lindo recordar esos momentos. La incertidumbre que tuvimos en la semifinal que fuimos desplazados de nuestra cancha y fuimos a definir a Obras. De a poquito se fue forjando ese equipo que tuvo una gran personalidad, que no hizo pie en el principio del torneo, pero se fue afirmando a medida que pasaban los partidos y nos fuimos dando cuenta de que podíamos estar ahí peleando las instancias finales".

"Así fue. Se me hace difícil recordar uno por uno, pero eran grandes jugadores y mejores personas, que daban todo por la camiseta y por ese ascenso se logró finalmente".

"Quiero enviarles un saludo grande a todos, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y a los hinchas que te hacían sentir todo cuando jugábamos ahí y que nos ayudó muchísimo".

"Muy agradecido y contento de haber estado ahí en ese momento en el que se logró nada menos que un ascenso a la Liga Nacional“.





Ceci: “De los mejores equipos que integré”

Javier Ceci también recordó ese momento histórico para el club: “Yo venía de una lesión muy importante que había tenido en la Unión de Formosa cuando se me cortó el tendón de Aquiles y luego de un año de transición en Oberá".

"Argentino de Junín me puso las energías necesarias para seguir poniéndome bien de la lesión y la verdad es que fue un año estupendo. Se armó un equipo extraordinario, de los mejores que integré. No solo por el nivel de juego que se logró, sino por la calidad de sus integrantes".

"Fue un año especial por lo que la vuelta al Fortín de Las Morochas significó para toda la gente de Argentino, el volver a casa".

"En lo personal, me sentí en un momento muy bueno, de mucho nivel. Jugué los primeros tres puntos de la serie final en un nivel superlativo. Luego, en el final del tercer punto me lesioné en Corrientes y jugué el cuarto y quinto juego con el apoyo y el cariño de Gabriel Vezzoso y Juan Pablo Molteno para ponerme en cancha. No pude estar al 100% pero ese equipo realmente tenía estas cosas. Muchas figuras y todos dispuestos a ceder protagonismo en pos de que el equipo gane".

"Tuve la suerte de ascender con Junín y desde ese año no he podido volver a la ciudad; tengo muchas ganas de ir a visitarlos y estar con todos".

"Fue una ciudad que le dio mucho a mi carrera y donde me retiré como profesional y en un buen momento".

"Fue un año inolvidable y hasta el día de hoy el único campeón invicto como local en La Liga Argentina".



Pablo Espinoza

"Ese año para mi fue increíble. Un equipo de muy buenos jugadores, buenas personas. Habíamos arrancado perdiendo y creo que hasta estuvo en duda la continuidad de Cottonaro. Fuimos a jugar al Sur y comenzamos a ganar ahí. El equipo se fue haciendo cada vez más grande y de local no perdíamos ninguno. Eso ayudó mucho a que el equipo esté muy bien, la gente apoyándonos permanentemente. Llenaron la cancha todos los partidos y eso para el jugador es fundamental".

"Hicimos un año increíble y uno de eso nunca se olvida, siempre hablamos con los chicos y lo recordamos, nos ponemos contentos por lo que hicimos".

"Yo soy amigo del Panda, jugamos juntos y siempre recordamos alguna anécdota de esa hermosa época en Argentino”.

Santiago Scala

"Fue algo increíble, algo único para mí, todos saben que soy hincha del club y lograr un campeonato y más en Las Morochas con toda la gente, sin dudas, ¡es lo más lindo que me toco vivir! Muchos recuerdos de ese año, no nos tenían en cuenta, siempre humildes nosotros, formando un grupo humano increíble, haciéndonos fuertes en las malas y contra todo, nos sacaron de nuestra cancha en las semifinales y también pudimos. Momentos que marcan mucho, yo tenía 19 años y no caía en todo lo que iba pasando y viviendo, hoy en día sí, ¡y lo valoro aún mas! Quiero agradecer mucho a los compañeros, al cuerpo técnico, los dirigentes por hacerme cumplir el sueño que era jugar con Argentino en Primera, muy agradecido a todos ellos y a los hinchas que siempre estuvieron y siempre están apoyando y dando cariño".