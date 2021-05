Facundo Corvalán: “Llevo la bandera argentina con la inscripción de Junín a todos lados”

El juninense Facundo Corvalán está en un muy alto nivel en Europa, precisamente en la Liga Oro de España de Baloncesto. El jugador de 22 años está dando pasos firmes en el Viejo Continente y España, donde reside, es el país número 1 en Ranking FIBA .

Luego de la lesión (hoy 100% recuperado) previamente al inicio de la temporda 20/21 en su pie derecho que no lo dejó jugar casi 15 partidos, el juninense tiene un enorme presente y un futuro promisorio.

En diálogo con Democracia, nos contó sobre su actualidad: “Más allá de mi carrera en Europa, precisamente en España, quiero ante todo mandar un mensaje a todos mis pares juninenses y argentinos, amigos y familias por el momento delicado que está pasando la ciudad y el país en general, en especial a la gente y los amigos que han perdido un ser querido por la Covid-19; les mando mucha fuerza a cada juninense y argentino.

Hablando de básquetbol y Covid-19:

"Aquí hay controles y medidas preventivas por la Covid-19 en lo deportivo; tenemos testeos regularmente bajo normas de la FEB (Federación Española de Baloncesto)".

"Los equipos cumplen los reglamentos y en la vida normal hay restricciones, pero se está liberando todo lentamente".

"Se respetan las normas, el sistema de educación es presencial, también con controles y protocolos pero todos van al colegio o la universidad. Hay buena expectativa por la apertura de zonas turísticas en este verano, dada la muy buena organización de la vacunación en este momento".

"En lo profesional, estoy jugando muy bien. La Liga ORO es muy competitiva en España y dentro de las mejores de Europa, con excelentes jugadores y estructuras - el último le puede ganar al primero sin problemas-".

"La competencia es alta y muchos jugadores la utilizamos para proyectarnos a otros niveles en ligas más fuertes de Europa (hay jugadores de selecciones nacionales y de todos los países europeos, africanos, estadounidenses, latinoamericanos de mucha categoría). Arriba de mi competición solo está la ACB/Endesa. Las otras ligas como la Plata/ Eba no son profesionales 100 % y tienen varias zonas para reducir las distancias y costos".

"Mi nivel sube cada vez más acompañando buenos números luego de mi lesión en el 5° metatarsiano, justo antes de comenzar la temporada. Por cierto, había hecho una gran pretemporada en diferentes destinos con una planificación muy buena en Bilbao y Alicante, donde entrenamos junto con Facu Campazzo, Luca Vildoza, Nico Laprovíttola, Marcos Delia, el Fisio Paulo Masccari, entre otros, en un centro de entrenamiento. Fue una etapa de mucho entrenamiento y aprendizaje. Luego fui a la Isla de La Palma (la Isla Bonita, en Tenerife). Hice otra etapa muy buena con Entrenador del Alba Berlín de Alemania y llegué al Huesca Levitec Huesca y a días de empezar el campeonato me lesioné".

"El equipo fue mutando por lesiones, cambios, rendimientos e incluso cambio de entrenador. Ahora nos dirige Oscar Lata, exasistente de Sito Alonso. Me operé en Barcelona. La operación fue excelente y luego empezó la rehabilitación lenta, en la que puse mucho de mí mismo para volver (casi 4 meses hasta comenzar a jugar). La competición comenzó en septiembre y yo volví de a poco este enero de 2021".



"Puse todo para regresar y hoy puedo decir que estoy 10 puntos y en un gran nivel para esta etapa y lo que venga luego".

El Levitec Peña Huesca es un club en la provincia de Aragón que es muy grande, donde hay una gran cultura de básquetbol y, de hecho, el Club Zaragoza de ACB y Ligas Internacionales es el club franquicia de la región, siendo que hay muchos otros clubes muy importantes y buenas canteras" .

"Es un club importante en España con una estructura y un proyecto que mejora y debe mejorar año a año: a mí me cumple. Huesca es muy linda ciudad y región; le dicen La Capital Mundial o Huesca La Magia por su planificación y lugares cercanos muy atractivos para todo tipo de turistas e inversores. Su gente es excelente. Los Oscences me tratan muy bien en este tiempo, tengo amigos y familias muy apreciadas".

"Mi equipo es joven, con muy buenos jugadores . Yo entreno turnos extra para mejorar siempre, aunque me gustaría entrenar más en el estadio que jugamos los partidos, que es realmente impresionante, con capacidad para 8000 personas".

"En la Liga Oro esta temporada hay 19 equipos en 2 zonas de 10 y 9 (la nuestra) pero hay 4 descensos y un ascenso (excesivo a mi criterio). Es una Liga exigente que particularmente me gustaría que tenga en vez de 30/35 partidos la temporada de 9 meses pueda llegar 45 en 10 meses (quizá será la 21/22)".

"El idioma en baloncesto es prácticamente el inglés en todo lo referente al plan de juego/vestuario/comunicación interna/ ay-out, etc. Yo hablo bien y no tengo problemas en ese aspecto, además como Point Guard (base) tengo que comunicarme bien con mis compañeros de equipo (estadounidenses, canadienses, etc.) y lo hago de manera fluida".

"Ya falta poco para terminar esta Liga. Regresaré un tiempo a Argentina y luego mi plan es siempre mejorar y estar en todos los aspectos mejor y con mejores condiciones. Estoy haciendo muy buena carrera y mi nivel sube aquí, esto es muy dinámico, veloz, hay un gran componente atlético. Tengo la posibilidad de tener opciones a futuro, pero este no es el momento de apresurar nada. Sumado a que recién tengo 22 años pero a 6/7 años desde que debuté como profesional en la Liga A Nacional, estoy bien plantado de cara a lo que viene y agradezco tener presente y futuro".

"Me considero un profesional. Además tengo una muy buena escuela en Argentina, tanto en educación como en clubes y en Selección argentina cerca de los mejores. Tengo proyectos encaminados que día a día toman forma y estoy feliz de jugar y de hacerlo en Europa" .

"Mi familia nos apoya a los 3 hermanos por igual y nunca dejo de apreciar ese esfuerzo".

"Mi plan ahora es Europa. Estoy muy bien aquí, donde me valoran como jugador y eso se logra día a día con calidad y esfuerzo, que tiene su recompensa en estos lugares. Conocer lugares, culturas diferentes , destinos y personas que te hacen mejor dentro o fuera de una cancha es muy importante e incluso jugar en Europa es una gran experiencia. Estoy preparado para nuevos desafíos, mi estilo de juego, atleticidad y recursos se adaptan muy bien a estos mercados".

"Llevo la bandera Argentina con la inscripción de Junín a todos lados y rincones del mundo que puedo. He viajado por más de 30 países hasta ahora y lo seguiré haciendo. Nunca me olvido de dónde vengo, soy un juninense orgulloso”, finalizó.