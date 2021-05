San Antonio Spurs va a disputar el Play-in

Se consumó la clasificación de San Antonio Spurs al Play-in de la NBA, gracias a la derrota de Sacramento Kings ante Memphis Grizzlies.

El equipo donde brilló hasta hace poco Emanuel "Manu" Ginóbili se volvió inalcanzable y buscará como el décimo mejor récord de la Conferencia Oeste, dar el batacazo y meterse en los play-offs.

Los texanos cayeron en el Madison Square Garden ante New York Knicks por 102 a 98. No pudo hacer nada con Alec Burks, autor de 30 puntos (5 de 10 en triples) desde la banca. Tampoco logró frenar a Julius Randle que registró 25 tantos, nueve rebotes y nueve asistencias.

DeMar DeRozan fue lo mejor en este juego -y también a lo largo de la temporada- con 27 unidades (10-18 en lanzamientos de campo), ocho rebotes y cuatro pases gol.

Memphis Grizzlies fue aliado de los Spurs al dar la estacada final a Sacramento Kings con su triunfo 116 a 110.

Podrían llegar a ser rivales en el Play-in con el cruce entre el noveno y el décimo clasificado del Oeste.

Dillon Brooks estuvo brillante con 30 puntos (3-7 en triples), seis rebotes, tres asistencias y un recupero. Lo ayudó Jonas Valanciunas con 24 tantos (8-10 en lanzamientos de campo) y 13 recobres.

Justin James dio la nota desde el banquillo de los Kings. El escolta cerró con 31 puntos (4-5 en triples) y cuatro rebotes. Chimezie Metu, ex Spurs, colaboró con 17 unidades y cinco tableros.

Éxitos de phoenix, de los Angeles Clippers y de Miami Heat

Por la parte alta del Oeste, Phoenix Suns logró un triunfo con un tinte polémico ante Portland Trail Blazers por 118 a 117 en el Talking Stick Resort Arena. Lo hizo gracias a una falta discutible sobre Devin Booker, quien encestó los dos libres que le dio la victoria a su equipo.

Los Suns, segundos en el Oeste y aun juego de Utah Jazz, se llevó la victoria con 26 unidades (11-14 en tiros de campo) y siete asistencias de Chris Paul. DeAndre Ayton (21 tantos y 11 rebotes) y Cameron Payne (21 puntos, seis rebotes y cinco asistencias) lo ayudaron en el goleo. Booker llegó a 18 unidades.

Los Blazers bajaron a la sexta plaza del Oeste y pueden llegar a ser igualados en la tabla por Los Angeles Lakers si es que ganan. Dejaron atrás una racha de cinco victorias consecutivas.

Damian Lillard hizo lo imposible para evitar la caída. Llegó a 41 tantos (16-23 en lanzamientos de campo), cinco rebotes y cinco asistencias. C.J. McCollum, con 27 puntos, fue su mejor aliado en la ofensiva.

Charlotte Hornets sufrió un duro revés en el Spectrum Center ante Los Angeles Clippers, la tercer mejor franquicia del Oeste, por 113 a 90.

No supo como contener a Paul George, quien anotó cinco triples y llegó a 20 puntos, 10 rebotes y seis pases gol. Reggie Jackson, quien ya lleva un par de juegos como relevo nuevamente, fue necesario con cinco tiros externos anotados y 19 unidades.

Los Hornets acarrearon su tercera derrota en fila pero se mantienen en la octava colocación de la Conferencia Este. Hasta el momento, se enfrentarían a Boston Celtics por la batalla de ser el séptimo de la tabla.

Philadelphia 76ers- no logró dar un paso certero en su visita a Florida al caer ante Miami Heat 106 a 94, lo cual llevó a que Brooklyn Nets pase a acercarse a sólo un juego de distancia.

Jimmy Butler demostró toda su jerarquía en ataque al cerrar con un reluciente 4-4 en triples y 21 tantos, sumado a cinco rebotes y cuatro asistencias. El centro Bam Adebayo se valió de 18 unidades, 12 recobres y ocho pases gol.

Los Sixers no tuvieron un gran juego y sólo anotó seis tantos en 25 minutos. Tobias Harris tuvo un gran encuentro con 21 unidades y cuatro rebotes.