Ciclista debutará ante Rocamora en Junín

Ciclista Juninense será sede de una nueva burbuja de La Liga Argentina, desde el próximo viernes 21 del corriente.

El Coliseo del Boulevard albergará un minitorneo de cuatro fechas, en el que el Verdirrojo arrancará frente a Tomás de Rocamora, Parque Sur, Estudiantes de Concordia y Estudiantes de Olavarría.

Quilmes cerró con una victoria

Quilmes despertó a tiempo. En un partido marcado por los bajísimos porcentajes de ambos, el elenco marplatense se impuso ayer 24-10 en el último parcial y le terminó ganando 58 a 50 a Estudiantes de Olavarría en el que fue su último partido de esta burbuja en Concordia, en la continuidad de la Liga Argentina de básquetbol.

Así, los de Manuel Gelpi se sobrepusieron a las numerosas bajas por lesión o Covid-19 y tras dos derrotas iniciales cerraron su paso por la ciudad entrerriana con dos victorias en fila.

Estudiantes se había ido ganador al descanso largo con un pobrísimo tanteador (22-26).

En Quilmes se destacaron las tares de Jeffrey Merchant (volvía tras ser baja en el triunfo del martes ante Tomás de Rocamora y aportó 15 puntos viniendo desde el banco), Tirrell Brown (13 puntos y 10 rebotes) y Facundo Gago (12 puntos y 4 asistencias).

Quilmes regresará a Mar del Plata y tras un breve descanso tendrá que volver a tomar la ruta para encarar una nueva burbuja de la Liga Argentina en Junín. Allí, la acción comenzará para el conjunto de Luro y Guido el viernes 21 enfrentando desde las 14 a Parque Sur.

Fixture Junín

Viernes 21

14 Quilmes MdP vs Parque Sur

16.30 Estudiantes Olav. vs Estudiantes Concordia

19 Ciclista vs Tomás de Rocamora

Sábado 22

14 Quilmes vs Estudiantes Concordia

16.30 Estudiantes Olav. vs Tomás de Rocamora

19 Ciclista Juninense vs Parque Sur

Lunes 24

14 Tomás de Rocamora vs Quilmes MdP

16.30 Parque Sur vs Estudiantes Olav.

19 Ciclista vs Estudiantes Concordia

Martes 25

16.30 Ciclista vs Estudiantes de Olavarría