Ciclista derrotó a Estudiantes de Concordia

Ciclista Juninense se impuso a los árbitros, a los imponderables y al dueño de casa, para ganar en tiempo suplementario 78 a 76 sobre Estudiantes, con lo que cerró la burbuja de Concordia con saldo positivo.

Muy parejo el primer cuarto. Comenzó con grandes imprecisiones y se fue abriendo a un mejor juego con el correr de los minutos.

Acertó primero Ciclista pero luego lo equilibró Estudiantes en la medida que encontró los triples en manos de Haag y Jara.

Ciclista también puso en órbita a sus tiradores. Alejo Britos (2) y Agustín Acuña que probó de afuera y la clavó limpita.

Apenas por uno ganó Ciclista Juninense el cuarto 18 a 17.

Ciclista cometió errores y horrores en los tres primeros minutos del segundo cuarto, en el que quedó 9 abajo (Jara, Rauch, Alluchón y Paredes los anotadores locales).

No pudo acomodar más el juego. Encima Derrick Woods salió descalificado del partido por una sucesión de faltas antideportivas.

Fue todo de Estudiantes. Un monólogo del quinteto dueño de casa que puso caja de quinta con los tiradores –favorecidos por la nula defensa Verdirroja del perímetro- , sacó 17 de diferencia y lo terminó cerrando en 13, tras los cuatro simples consecutivos de Roquez Johnson: 27-40.

Ya en el tercer cuarto el Verdirrojo contó con la mano del Guante Tamburini (3 triples, 1 doble), que no lo pudieron parar (hasta que lo sacaron descalificado del juego). Se sumó Christian Boudet en el goleo para achicar diferencias a un parcial de 49-51.

Pero también se fue Roquez Johnson con cinco personales y quedaron un ramillete de jugadores en la cancha que dejó absolutamente todo por el resultado.

De la mano del “banquero” Britos, el Verdirrojo luchó el juego a brazo partido y no lo pudo ganar en la última bola, por lo que fueron a suplementario igualando en 70.

Con una gran tarea de Alejo Britos manejando los hilos del equipo en el alargue y el aporte determinante de Mateo Battistino, Ciclista ganó un partido memorable y difícil de olvidar en los anales de la historia.

Fixture

Sábado

Parque Sur 98 vs. Quilmes 89

Rocamora 69 vs. Ciclista 71

Estudiantes (C) 71 vs. Estudiantes (O) 56

Domingo

Parque Sur 80 vs. Ciclista 77

Rocamora 84 vs. Estudiantes (O) 61

Estudiantes C) 87 vs Quilmes 75

Ayer

Quilmes 82 vs. Rocamora 75

Estudiantes (O) 69 vs. Parque Sur 48

Ciclista 78 vs. Estudiantes (C) 76

Colón (SF) 89 vs. Echagüe 92

Hoy

11:00 – Estudiantes (O) vs. Quilmes.

Viernes 14

Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

Echagüe vs Riachuelo

Central (Ceres) vs San Isidro

Sportivo América vs Salta Basket

Villa San Martín vs Barrio Parque

Unión (Sf) vs Estudiantes (T)

Tiro Federal vs Ameghino.