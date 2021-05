Ciclista Juninense se juega un punto bravo ante Estudiantes de Concordia

Ciclista Juninense choca esta tarde contra el dueño de casa en la burbuja de Concordia y cierra así su estadía en tierras mesopotámicas.

Es un partido complicado ante el empinado Estudiantes que lleva media docena de partidos ganados en forma consecutiva en esta Liga Argentina.

Juegan a las 18 en el Gigante Verde, con promesa de buen básquetbol para ver.

Hoy

14:00 – Quilmes vs. Rocamora.

16:30 – Estudiantes (O) vs. Parque Sur.

18:00 – Ciclista vs. Estudiantes (C).

Miércoles 12 de mayo:

11:00 – Estudiantes (O) vs. Quilmes.