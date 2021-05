Ciclista Juninense no pudo con Parque Sur

En medio de un endeble arbitraje, Ciclista Juninense dejó un punto de oro ante Parque Sur de Concepción del Uruguay. Los entrerrianos ganaron en suplementario 80 a 77, tras haber igualado en 72 al cabo del tiempo reglamentario.

Prácticamente sin Roquez Johnson en todo el partido (tuvo una tarde negra sin anotar y salió descalificado por la sumatoria de dos faltas antideportivas) el Verdirrojo apeló a otros actores que con intermitencias llevaron el partido adelante, pero no pudieron generar la victoria.

Ciclista nuevamente no pudo hacer pie en el inicio del juego. Parque Sur lo golpeó 6-2 con Ignacio Zulberti, Juan Fabricius y el juninense Enzo Filipetti. Tardó el Verdirrojo unos minutos en encontrarle la vuelta al juego, pero lo logró y con buen básquetbol.

Una sensacional jugada de Britos para Tamburini y el alley oop para Woods que enterró medio brazo en la canasta: 13-11. Y se copó el extranjero con tres dobles más y un simple para que Ciclista viaje cómodo en el juego, sin sentir la ausencia de Roquez Johnson (en el banco con dos faltas personales). Lo que si sintió Ciclista fueron los cambios, que mermaron el rendimiento en el cierre y permitieron la reacción de su adversario de turno. Cuatro puntos de Mayer y un triple de Filipetti dejaron el cuarto 23-20 para el quinteto juninense.

Pero fue una turbulencia pasajera. Lo mejor estaba por venir en el segundo cuarto. Un Ciclista contundente, con un juego fluido en la cancha, pasándose la bola y tomando lanzamientos claros a la canasta lo llevaron a ganar el primer tiempo 43-33.

Notable trabajo de Derrick Woods, buen pasaje de Christian Boudet, un triplazo de Bruno Conti y el cierre del “banquero” del equipo –alejo Britos- sobre la chicharra fue suficiente para tener el juego controlado.



Todo lo bueno del cuarto anterior, Ciclista lo tuvo de malo en el tercero. Se olvidó de pasarle la bola a Derrick Woods. La tiraron todas de tres y no le pegaron ni a la canasta (llevaba 4 puntos en 9 minutos).

Parque Sur dio vuelta el resultado con los triples de Bruna y Osuna, más un gran momento de Ignacio Zulberti.

Y menos mal que en la última bola apareció Agustín Acuña, que con su doble volvió a dejar ganador a Ciclista 51-50.

El último cuarto fue confuso, enredado, muy mal jugado. Lo tuvo Parque Sur para ganar y no pudo. Ciclista tampoco. Fueron a suplementario, tras igualar en 72.

Y en el suplementario pasó lo mismo. Ciclista lo tuvo para ganar y no se le dio. Parque Sur metió su bola clave y festejó una nueva victoria, la segunda al hilo en la burbuja.

Fixture Concordia

Sábado

Parque Sur 98 vs. Quilmes 89

Rocamora 69 vs. Ciclista Juninense 71

Estudiantes (C) 71 vs. Estudiantes (O) 56

Ayer

Parque Sur 80 vs. Ciclista Juninense 77

Rocamora 84 vs. Estudiantes (O) 61

San Isidro 83 vs Dep. Norte 65

Martes 11 de mayo:

14:00 – Quilmes vs. Rocamora.

16:30 – Estudiantes (O) vs. Parque Sur.

18:00 – Ciclista vs. Estudiantes (C).

Miércoles 12 de mayo:

11:00 – Estudiantes (O) vs. Quilmes.