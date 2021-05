Puntazo de Ciclista ante Rocamora

No fue de los mejores partidos de Ciclista Juninense en el campeonato. Pero sumó dos puntos de oro directos a la tabla posicional en el inicio de la burbuja de Concordia. Esto es lo que cuenta.

Aun sin jugar bien, el Verdirrojo aprovechó el golpe de suerte en el cierre y se quedó con la victoria ante un rival de fuste como Tomás de Rocamora. Fue 71 a 69.

Mal arranque de Ciclista. Seis a cero abajo en dos minutos, golpeado por Horacio Rigada, Juan Cognini y Sebastián Bernasconi. Encima, en la salida del tiempo muerto de Daniel Jaule, Juan Bello le clavó un triplazo.

No lo pudo acomodar más al partido por el resto del cuarto. Más de Juan Cognini y un triple casi en el final de Galo Impini dejaron el parcial 22-15 para Rocamora. Woods, Johnson y Acuña le sostuvieron el goleo a Ciclista.

Mejoró el Verdirrojo en el segundo cuarto. Mayor contracción a la defensa y arriba, despacio, lo fue acomodando.

Ciclista lo empató desde la línea con Christian Boudet (30-30) y defendió el resultado desde el mismo sector con Maximiliano Tamburini, tras un triplazo de Juan Bernasconi que lo dejaron tirar solo para volver a estirar la diferencia.



Es más, casi el Verdirrojo tira todo el sacrificio por la borda en el final. Pero apareció el Guante Tamburini, que salvó los errores del equipo en ofensivas anteriores para meter un doble sobre la chicharra y dejar un resultado que –en el contexto global- se ajustó a lo que pasó en el primer tiempo: 35-34.

El tercer cuarto fue así: dos volcadas de Roquez Johnson y arriba Ciclista. Johnson no le levantó la mano a Bernasconi, triple y arriba Rocamora.

Ciclista remó nuevamente, igualó y pasó con una volcada espectacular de Derrick

Woods. Pero Woods no defendió, no le levantó la mano a Bernasconi, triple y arriba Rocamora.

Resultado parcial, lógico: 50-48 arriba Rocamora a diez minutos del final.

Ciclista peleó el partido en el último cuarto como pudo. Chocó contra sus propios errores y Tomás de Rocamora que no le regaló nada.

El Verdirrojo fue sacando provecho del cincuenta por ciento de eficacia en los libres oponentes para limar el resultado y ponerse a tiro. Bien Alejo Britos con dos triples para achicar.

Y cuando lo tuvo a tiro apareció la mano de Daniel Jaule, que acertó una vez más en regular la estadía de Roquez Johnson en la cancha (por las faltas personales) y logró cerrar el partido con el extranjero franquicia en el piso de madera flotante. Y Roquez Johnson (8 simples y 2 dobles) le ganó el partido a Ciclista, más allá del toque de suerte que siempre debe acompañar en estas instancias.