Vildoza, antes de su llegada a la NBA dijo sobre los Knicks: “Dudo que sepan quién soy”

El base marplatense Luca Vildoza contó este viernes que en su nuevo equipo, New York Knicks, pueden no conocerlo y que le dará “tiempo” para adaptarse a la NBA luego de su contratación por cuatro temporadas.

“Los Knicks me van a dar el tiempo para adaptarme, sabiendo que es todo muy distinto. Paso de Vitoria, que es una ciudad chiquita, a vivir a uno de las mejores ciudades del mundo”, afirmó el marplatense en una nota con Uno Contra Uno web.

“Estoy muy nervioso. Dudo que sepan quién soy. Saber que voy a compartir una temporada con Derrick Rose es un sueño”, destacó el ex-Quilmes de Mar del Plata.

Vildoza firmó un contrato por cuatro temporadas, aunque lo evaluarán en los entrenamientos, en los Juegos Olímpicos y en la próxima pretemporada. Por eso tiene un vínculo “no garantido”, que significa una condición favorable para el empleador y arriesgada para el basquetbolista, misma situación de Gabriel Deck (Oklahoma City).

Es decir, de los 13 millones y medio de dólares del total, sólo cobrará seguro 3 y medio correspondiente a la primera temporada.

“Estoy bien físicamente, me hubiera gustado seguir entrenando con el equipo, pero no puedo hacerlo. La situación del pie está mucho mejor, ahora tengo que hacer los estudios médicos, y cuando llegue allá hacer una cuarentena”, avisó Vildoza.

New York Knicks está cuarto en la Conferencia Este, con un registro de 37 victorias y 29 derrotas. Por eso es posible que el debut del base, entre los trámites y el aislamiento, debute en la postemporada o recién en la próxima edición de la NBA.

“Llegó la oportunidad porque los Knicks tenían un lugar en el equipo. Acá me sentía uno de los pilares del equipo, que no es poca cosa. Cuando era chico pensaba sólo en jugar la Euroliga, pero este año mi cabeza hizo un click y me propuse mejorar”, reconoció.

Vildoza, de reciente paso por Baskonia Vitoria, de España, terminó como MVP de las finales pasadas de la Liga Endesa, en las que su equipo se consagró campeón y él aportó 17 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes y 20 de valoración.

En los 115 partidos que jugó con su club, Vildoza promedió 8,5 puntos, 1,2 rebotes y 2,9 asistencias en su carrera en el torneo español.

“Baskonia me dio todo, acá cambié físicamente y mentalmente. Todos los entrenadores me dejaron una huella y me hicieron crecer como jugador y como persona. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento”, agradeció el basquetbolista de 25 años.

Vildoza es una pieza importante en la selección nacional, al punto que en el Mundial de China 2019, donde se consiguió un histórico subcampeonato, aportó 5,8 puntos, 1,5 robos y 1,4 asistencias, con un 32% en tiro de tres y 55% en lanzamientos de dos.

Justamente su compañero de puesto, Facundo Campazzo, una de las sensaciones en Denver Nuggets, le dijo que esté “tranquilo” y que practique “tiros de tres” porque la línea en la NBA está a 7.24 metros y no a 6.75 como en FIBA.