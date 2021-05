Ciclista Juninense enfrenta a Tomás de Rocamora en la burbuja de Concordia

Ciclista Juninense quiere seguir con su buen momento y vuelve al ruedo, enfrentando a Tomás de Rocamora en la cancha de Estudiantes de Concordia.

Es un partido de vital importancia para el elenco de Daniel Jaule, que ganó 5 de sus últimos 7 compromisos y se posicionó bien de cara a lo que viene.

El partido se juega desde las 17.30 en El Gigante Verde.

Todos recuperados

Los 3 casos positivos de Covid-19 fueron en el cuerpo técnico: Daniel Jaule, Carlos Mazzarino y Sebastian Villalba. Todos se encuentran recuperados y viajarán sin ningún tipo de problemas. Rocamora presentó dos juveniles con coronavirus y llegarán, afortunadamente, también en óptimas condiciones.

Regreso de Tobías Franchela

Esta tarde se producirá la vuelta de Tobías Franchela a Ciclista Juninense. El juvenil viene de jugar en el Club de Regatas Corrientes y viene a reforzar la base del equipo. El Verdirrojo ahora cuenta con un plantel más largo.

Fixture Concordia

Hoy

14:00 – Parque Sur vs. Quilmes.

16:30 – Rocamora vs. Ciclista.

18:00 – Estudiantes (C) vs. Estudiantes (O).

Domingo 9 de mayo:

14:00 – Parque Sur vs. Ciclista.

16:30 – Rocamora vs. Estudiantes (O).

18:00 – Estudiantes (C) vs. Quilmes.

Martes 11 de mayo:

14:00 – Quilmes vs. Rocamora.

16:30 – Estudiantes (O) vs. Parque Sur.

18:00 – Ciclista vs. Estudiantes (C).

Miércoles 12 de mayo:

11:00 – Estudiantes (O) vs. Quilmes.