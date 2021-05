Sixers y Bucks atraviesan su mejor momento en el torneo

La jornada del ayer regaló la continuidad de dos buenas rachas. Por un lado, el líder de la Conferencia Este, Philadelphia 76ers, y por otra parte, el tercero de la misma zona, Milwaukee Bucks.

Los Sixers irrumpieron en el Toyota Center para derrotar al colista Houston Rockets 135-115 para llegar a seis éxitos consecutivos. Quedaron con marca 45-21 y sacó más ventaja ante sus perseguidores.

Joel Embiid solo necesitó 25 minutos para alcanzar un nuevo doble-doble en la temporada. Cerró con 34 puntos (10-17 en tiros de campo y 14-16 en tiros libres) y 12 rebotes para ser el conductor del triunfo.

El equipo, que completó la jornada con un 53% en tiros de campo, también tuvo el valor agregado del base suplente, Shake Milton, quien cerró con 19 unidades , y de Tobias Harris, con 15 tantos y tres asistencias.

Milwaukee tuvo que remar un poco más para llegar a su cuarta victoria en fila. Lo hizo por un ajustado 135-134 ante Washington Wizards en el Fiserv Forum. Su récord en la temporada llegó a 42 triunfos y 24 derrotas.

Jrue Holiday fue la figurita destacada de la escuadra dirigida por Mike Budenholzer. El ex Sixers y Pelicans fue el artillero con 29 unidades (4-8 en triples), seis asistencias y cinco rebotes.

Giannis Antetokounmpo llegó en un segundo plano a los 23 tantos, nueve recobres y ocho pases gol. DonteDiVincenzo fue otro jugador con actuación loable gracias a cinco triples en siete intentos que le hicieron llegar a 19 puntos.

Russell Westbrook fue el hueso duro de roer para la defensa de los Bucks. El armador alcanzó su trigésimo tercer triple doble en la actual campaña. Terminó con 29 tantos, 17 asistencias y 12 tableros.

Bradley Beal sigue en la lucha por ser el jugador con más puntos en la campaña 2020-2021. Anoche llegó a 42 puntos (14-24 en tiros de campo y 11-14 en simples), cuatro recobres y tres pases gol.

Utah Jazz tuvo motivos suficientes para tener un miércoles muy positivo. Una caída tempranera de Phoenix Suns y su goleada ante San Antonio Spurs por 126 a 94 lo catapultaron a la punta de la Conferencia Oeste en soledad.

A la espera del regreso de Donovan Mitchell, Jordan Clarkson hace un gran trabajo desde la banca para ayudar al plantel. Sumó 30 unidades (12-16 en tiros de campo), seis rebotes y cuatro asistencias.

Bogan Bogdanovic fue otro de los jugadores que entendió su rol en esta situación particular del equipo sin su jugador franquicia. El croata cerró con 24 puntos y un productivo 10-13 en lanzamientos de campo.

San Antonio no levanta cabeza y llegó a su quinta derrota consecutiva. Se le acercó New Orleans Pelicans y puede peligrar su décima posición, colocación que da un lugar al Play-in.

En el Philips Arena, Atlanta Hawks dio un golpe grande sobre la mesa. Superó por un abultado 135 a 103 a Phoenix, quien llegaba como líder del Oeste y ahora quedó en la segunda colocación.

Las Águilas pasan por un gran momento en el Este con tres triunfos consecutivos que los deja pisando los talones de los Knicks, hoy cuartos de la tabla.

Clint Capela dominó la pintura y el goleo con 18 puntos, 10 rebotes y dos tapas. Recibió la colaboración del base Trae Young, quien totalizó 16 unidades y 12 asistencias, de Bogdan Bogdanovic, Louis Williams y Danilo Gallinari con 16 tantos más en cada caso.

Phoenix cerró con un 41% en tiros de campo en una noche negra en todo sentido. Fue Devin Booker quien le dio la mejor puntuación al equipo con 30 unidades, cinco asistencias y tres asistencias.

Boston Celtics fue el responsable de otra de las palizas de la jornada. Superó en el Amway Center a Orlando Magic 132 a 96 para recuperar el quinto lugar del Este con el récord de 35 victorias y 31 caídas.

Kemba Walker encontró su mejor versión en la cancha con 6-9 en triples (67%) para arribar a 32 tantos y ser el goleador del equipo. JaysonTatum estuvo en cancha y fue clave con 27 puntos, siete rebotes y tres asistencias.

Portland Trail Blazers continúa con su lucha por pertenecer al top 6 del Oeste que esquivará el Play-in. Anoche obtuvo una importante victoria por 141 a 105 ante Cleveland Cavaliers en el QuickenLoans Arena.

De todas maneras, el triunfo los mantiene en la séptima colocación del Oeste, solo con una caída menos que Los Angeles Lakers y Dallas Mavericks, sexto y quinto de la tabla.

Damian Lillard demostró porque es uno de los bases dominantes de la liga y busca que su equipo llegue a Playoffs directamente. Cerró con 32 puntos (6-10 en triples), nueve asistencias, tres rebotes y dos robos.

Memphis Grizzlies es otro de los equipos que pelea por entrar a los Playoffs. Ayer logró una victoria de oro ante Minnesota Timberwolves por 139 a 135 en condición de visitante. Les permite seguir octavos, por encima de Warriors y Spurs.

Ja Morant tuvo una noche en llamas con 37 tantos y 10 asistencias que le hicieron acreedor de un doble-doble. Desde la banca, Desmond Bane llegó a 22 unidades con 4 triples acertados en nueve intentos.

Sacramento Kings no se da por vencido y busca regresar a Playoffs. Hilvanó su cuarta victoria consecutiva que lo acerca a tan solo dos juegos y medio de los Spurs, últimos en entrar a jugar el Play-in.

En la victoria 104 a 93 sobre Indiana Pacers en el Bankers Field House sobresalió la performance de Marvin Bagley III con 31 puntos y 12 rebotes. Delon Wright también salió de titular y arribó a 23 tantos, siete recobres, seis asistencias y seis recuperos.

Indiana, que tiene a su entrenador en la cuerda floja, marcha noveno en la tabla del Este y todavía peligra su presencia en Play-in. Domantas Sabonis volvió a dar su mejor esfuerzo con 17 unidades, 13 tableros y ocho pases gol.