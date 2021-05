El argentino Luca Vildoza fue fichado por New York Knicks

La NBA volvió a abrirle las puertas a un argentino, tras los arribos de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, en Denver Nuggets y Oklahoma City Thunder, respectivamente. En esta ocasión, el tercer argentino que llegará a la mejor liga del mundo será Luca Vildoza a las filas de New York Knicks.

El último MVP de las Finales de la Liga Endesa estaría en trámites de la disolución de su vínculo con Saski Baskonia, su hogar durante los últimos tres años.

El periodista Adrián Wojnarowski lanzó la primicia en sus redes sociales:

Luca Vildoza, uno de los mejores escoltas de Europa, acordó en principio un contrato de cuatro años y $13.6 millones con los New York Knicks, le dijo a ESPN su agente Alex Saratsis de Octagon Sports.

Luego de varios días de incertidumbre y pensando en una negociación enfriada, finalmente todo llegó a buen puerto. Wojnarowski cuenta que Los Knicks tuvieron el espacio de tope salarial y el puesto en el roster para adelantarse a la agencia libre de verano y asegurar a Vildoza ahora.

Dentro del contrato, relata, tres años sin garantía en el contrato dan a los Knicks la oportunidad de evaluar a Vildoza en los Juegos Olímpicos, la liga de verano y el campo de entrenamiento antes de comprometerse con una garantía completa la próxima temporada.

Vildoza negoció el famoso buyout para poder salir de Baskonia y ser parte de una franquicia NBA, como finalmente sucedió. Todavía habrá que solucionar diversas cuestiones de papeles y ver el calendario pensando en los Juegos Olímpicos también. A fin de mes viajará directo a New York.

En la presente campaña de la Euroliga, Vildoza promedió 10.1 puntos y 3.5 asistencias, 2 rebotes y 1.6 robos en un total de 32 encuentros disputados.

Por la Liga Endesa, el argentino ha disputado 23:31 minutos de promedio con estos números: 10.9 unidades (35.5% en triples, 49.1% en dobles y 82.9% en tiros libres), 3.7 asistencias, 1.7 rebotes y 1.6 recuperos.

Se forjó en Quilmes de Mar del Plata, donde inició en las categorías formativas hasta hacer su debut en 2011 cuando Quilmes disputaba la Liga Nacional. Luego, el argentino logró progresar su nivel en el equipo y en la campaña 2016-2017 -última en el club- cerró con promedios de 17.1 puntos (44% en dobles, 34% en triples y75% en simples), 4.1 rebotes y 4 asistencias en 67 encuentros.

Además de la estatuilla al MVP de las Finales, el argentino se consagró campeón de la Liga Endesa durante la campaña 2019-2020. También tiene un lugar en la Selección Argentina, en la que logró el segundo puesto en el Mundial de China 2019.

Deck tuvo otra brillante tarea

Se llevó a cabo un nuevo compromiso en el Chesapeake Energy Arena con el local, Oklahoma City Thunder, como perdedor por cuarto encuentro consecutivo. Le tocó caer ajustadamente 103 a 99 ante Sacramento Kings.

El conjunto de Mark Daigneault volvió a demostrar algunas falencias desde el comienzo del juego que desvirtuaron el cotejo. Sufrió la energía del ex-Toronto Raptors, Terence Davis, autor de 18 tantos, y del escolta bahameño, Buddy Hield, quien encestó cinco triples y culminó con 18 puntos también. A su vez, agregó 11 asistencias.