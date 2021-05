Agustín Cavallín: "Me pone contento ganarme un lugar en el equipo"

Racing visitó a Ciclista Juninense en la última fecha de ambos equipos y Democracia habló con Agustín Cavallín, valor de la academia chivilcoyana, quien nos contó su parecer acerca del partido.

Momento personal

“Gracias a Dios estoy teniendo bastantes minutos e ir ganándome un lugarcito en el equipo me pone muy contento en lo personal, somos un grupo competitivo”.

Casos positivos

Racing, al igual que Ciclista Juninense, tiene 3 casos positivos en su plantel y Cavallín nos contó cómo se encuentran: “Hoy en día estamos bien, tanto los chicos que dieron positivo como los que dimos negativos, esperando que se nos cumplan los días para volver a entrenar en la cancha y poder volver a jugar”.

La temporada

“Estamos haciendo una muy buena temporada, les damos pelea a todos los equipos y eso nos entusiasma a seguir para adelante. Acá están todos muy conformes. Igual seguimos trabajando duro”.

Su vuelta a Junín

“Jugar en Junín fue algo muy lindo, fue la primera vez en contra de Ciclista en La Liga Argentina, un equipo duro y muy respetable”.

El partido

“La realidad es que entramos relajados y nos sacaron una ventaja que después supimos resolver, creo que tuvieron mucha efectividad en tiros de afuera, tienen un gran mérito y eso hizo que tengan esa ventaja, pero luego nos pudimos poner en partido nuevamente, cuando logramos poner más atención”.

Objetivos

“Diego (Dambrosio) nos propone que vayamos de atrás para adelante, que con una buena defensa tenemos muchas chances de llevarnos el partido que tengamos que enfrentar”, finalizó el juninense.

Fixture Concordia

Sábado 8 de mayo:

14:00 – Parque Sur vs. Quilmes.

16:30 – Rocamora vs. Ciclista.

18:00 – Estudiantes (C) vs. Estudiantes (O).

Domingo 9 de mayo:

14:00 – Parque Sur vs. Ciclista.

16:30 – Rocamora vs. Estudiantes (O).

18:00 – Estudiantes (C) vs. Quilmes.

Martes 11 de mayo:

14:00 – Quilmes vs. Rocamora.

16:30 – Estudiantes (O) vs. Parque Sur.

18:00 – Ciclista vs. Estudiantes (C).

Miércoles 12 de mayo:

11:00 – Estudiantes (O) vs. Quilmes.