Pablo Manuel Pavón: “El objetivo es que el chico pase su tiempo en nuestro club”

Pablo Manuel Pavón es el profe de las divisiones inferiores en el club Deportivo Baigorrita.

El club cuenta con varias categorías y distintos horarios de prácticas: premini (martes y jueves de 11 a 12), mini (lunes y miércoles de 15 a 16) y U13 en adelante (lunes, miércoles y viernes de 14 a 15).

Pavón le dijo a Democracia: “Como profe tengo una tarea muy linda, que se trata de transmitir el básquet, de acompañar el proceso del chico o la chica, ya que no competimos. El objetivo del Depo es la sumatoria de puntos".

"Me encontré cuando comencé los primeros entrenamientos con alumnos que no conocían esta disciplina y me comentaron que vinieron a ver de qué se trata".

"Como institución estamos muy contentos por el objetivo de que el chico esté y pase tiempo en el Depo y además porque arrancamos con números bajos de chicos entrenando y hoy contamos con un número que avanzó considerablemente".

"Con muchas cosas y ganas de mejorar, nos proponemos seguir en la vida de cada persona que entra por las puertas del club, que tiene una tarea importante: que es lo social". "Meter el chip básquet no es una tarea sencilla pero nuestro objetivo es que salgan amando esta disciplina”.