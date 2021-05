Diego Lorio: Un base juninense

Me encuentro jugando en Sportsman de Villa Cañás, disputando la Liga Venadense de Básquet. Es un club muy familiar, bien de barrio con mucha gente que lo sigue y trabaja para que todo funcione, y también donde me hicieron sentir parte de ellos desde el primer día y eso es algo que voy a estar agradecido siempre.

Estoy en el club hace 3 años, conocí excelentes personas e hice muchos amigos. El equipo tiene muy buenos jugadores y varios hay jugado a nivel nacional mucho tiempo (están Matías Cudós, Ammiel Márquez, Nacho Grieco y últimamente se incorporó a Bautista Arrascaete) por lo que es injusto por ahí no nombrar a todos. Pero lo más importante es que hay un excelente grupo humano y eso es lo que más disfrutamos.

Ganamos 3 torneos seguidos de 4 que disputamos y ahora estábamos en competencia, que se suspendió por toda la situación que estamos atravesando.

Entrenadores tuve la suerte de tener varios y de todos sacar cosas buenas, hasta en el único año donde jugué poco pude entrenarme y sacar cosas positivas.

Si tengo que elegir quien fue el mejor, te digo que Ezequiel Vallet de Lanús. Fue uno de los que aprendí mucho y de los más meticulosos y exigentes. Y otro es Oscar Chacón, con quien hasta el día de hoy sigo hablando y manteniendo relación. Fueron dos entrenadores con los cuales me sentí muy cómodo en la cancha.

Un mejor compañero sería injusto elegir. Tuve muchos a lo largo de estos años que jugué y la verdad que pude hacer amistades en todos los lugares que estuve. Lo que sí puedo decir es que en Sportsman estos últimos años hice amigos más que compañeros.

En San Martín de Junín tuve una experiencia linda. Jugué dos temporadas en el club y creo que dejamos todo y llegamos lo más lejos que pudimos. Nos dirigió Oscar Chacón la primera temporada y en lo personal fue un entrenador con los que más cómodo me sentí y pude rendir de buena manera. Ese torneo llegamos a semifinal y quedamos eliminados con Pérfora.

La segunda nos dirigió Mariano Bosa y también hicimos un buen papel en el torneo. La pase muy bien en San Martín.

En Sarmiento también jugué 2 temporadas del Torneo Federal. Es un club muy especial para mí, porque ahí jugó mi viejo en su momento. Mario Andrade me llamó para formar parte del equipo y me vino bárbaro porque venía de jugar en Santa Fe y quería volver a Junín y más a Sarmiento, que sabía que es un club ordenado y en el cual yo quería jugar.

Arreglé en su momento con José Molinari y así jugué mi primer temporada del Federal en el club. En lo personal tuve muchos minutos, siendo titular todo el torneo y la verdad que nos fue excelente donde logramos tener el número 1 de toda la Conferencia Sur, en un torneo donde había equipos muy fuertes, muy competitivos. Luego nos tocó quedar eliminados en semifinales de conferencia pero en general superamos las expectativas del club.

Después de ese año me fui a jugar a Lanús porque cambió el DT y no quería contar conmigo y al año siguiente, nuevamente con Mario como DT, pude volver.

La segunda temporada se nos hizo todo más cuesta arriba, no pudimos encontrar el juego ni quizás el rendimiento esperado o ensamblarnos como equipo y la realidad es que no nos fue como esperábamos. Pero siempre lo mejores recuerdos.

En Ciclista tuve un paso hermoso como juvenil que fue coronado con el equipo que ascendió a la Liga A.

Formé parte del plantel y aprendí mucho tanto de Adrián Capelli que era el entrenador como de todos los mayores que formaron parte de ese equipo.



Luego tuve una vuelta, después de jugar en Independiente de Tandil en el año 2010 que no fue linda, el DT en ese momento era Laginestra. Yo fiché antes que él, pero no me tenía en cuenta y tenía pocos minutos en cancha y yo ya era un jugador mayor que venía de tener un buen año en Tandil. Siempre entrené al máximo y cada vez que me tocaba trataba de aportar al equipo pero no era de su gusto.

Más allá de eso había un grupo de jugadores y grupo humano excelente (Massieri, Ceci, Storani, Ale Konsztadt) del cual todavía tengo relación con varios. Terminé rescindiendo el contrato en diciembre y me fui a jugar el Torneo Federal a San Luis.