Alvaro Merlo: “En Italia a la hora de los protocolos son muy estrictos y se toman todos los cuidados"

Alvaro Merlo se fue a fines del año pasado a Italia para sumarse a la filas de un equipo de la liga "C Gold", como refuerzo.

Este fin de semana el base juninense dialogó con Democracia y nos contó sus vivencias en el viejo continente Europeo.

“Actualmente estoy jugando en el Basket Virtus Lumezzane de la “C Gold” de Italia.

Estoy muy contento de estar afrontando este desafío y experiencia en mi carrera profesional. Hace varios años que tenía esta ilusión y por suerte se me dio este año. Es una muy buena entidad, muy bien organizada, que me recibió de la mejor manera.

Cada vez me adapto mejor al idioma, estoy conociendo a mis compañeros, el cuerpo técnico, adaptándome al estilo de juego de Italia.

Me siento muy cómodo. Estamos pasando un buen momento como equipo. Ganamos los últimos seis partidos que jugamos. Nos quedan todavía seis fechas para terminar la fase regular y vamos a intentar terminar lo mejor posible para estar arriba de la tabla de posiciones antes de los play off.

El objetivo y la ilusión del equipo es buscar el ascenso y estamos trabajando duro para lograrlo. Me toca compartir el equipo con otro juninense, Joaquín Gamazo, y es una sensación muy linda. Compartimos muchas cosas y me ha sido de gran ayuda dado que la temporada anterior ya estaba jugando acá y me ayuda mucho para la adaptación.

La pretemporada la arrancamos en septiembre del año pasado. Hicimos casi dos meses de entrenamientos fuertes y a una semana de arrancar el torneo avisaron que se suspendía por los altos casos de Covid.

Acá estaba comenzando el invierno y estaba todo demasiado complicado. Por eso decidieron posponer el arranque del torneo. El febrero de 2021 volvimos a la actividad y hoy en día estamos agradecidos que podemos trabajar y seguir jugando, que es lo más importante y lo que nos hace felices: estar dentro de la cancha.

Hoy la situación con el Covid 19 está mucho mejor, están avanzando con el tema de las vacunas y paralelamente está comenzando el verano, que tiene mucha influencia en el tema de las restricciones.

Acá a la hora de los protocolos son muy estrictos y se toman muchos cuidados. Todos somos conscientes de qué es lo que hay que hacer para poder seguir jugando y poder finalizar el torneo con tranquilidad.

Aprovecho esta página para mandarle un saludo y cariño muy grande a toda mi familia y amigos. También un fuerte abrazo y fuerzas a la gente de Junín en este duro momento que toca pasar con la pandemia. Que sean conscientes, que nos ayudemos y cuidemos entre todos, porque es la única forma de poder salir adelante y que mejoren las cosas”, concluyó.