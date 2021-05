Gabriel Deck ganó confianza en el traspié del Thunder

Oklahoma City Thunder no tuvo el mejor sábado y fue goleado en casa. Fue derrotado 152 a 95 por Indiana Pacers, que cortó dos caídas en fila. El juego se disputó en el Chesapeake Energy Arena.

Gabriel Deck fue una de las grandes novedades del equipo. Desde el banquillo, completó el juego con ocho puntos (0-2 en tiros libres, 4-10 en dobles y 0-2 en triples), 10 rebotes, dos asistencias, un robo, una pérdida y una falta personal.

Domantas Sabonis fue el mejor registro de la jornada con 26 unidades, 19 rebotes y 14 asistencias, logrando un nuevo triple-doble en su corta carrera. Fue el tercer jugador en lograr la triple decena en sólo un tiempo, tras los casos de Russell Westbrook y Nikola Jokic.

El primer período se definió por las diferencias en el porcentaje de tiro. Por un lado, Indiana metió 7-11 en triples y 8-12 en dobles -68.2% en tiros de campo- para ponerse al frente 42-29. El Thunder, en cambio, apenas metió dos tiros externos en 11 intentos y cerró con un 34% en sus lanzamientos de campo.

Doug McDermott fue la figura de los Pacers con 16 puntos y 4-5 a larga distancia. Por el lado del elenco de Oklahoma, Gabriel Deck jugó los últimos 3:28 segundos y anotó dos bandejas y una volcada para cerrar con seis puntos.

Un gran inicio de los hermanos Aaron y Justin Holiday, con ocho y seis tantos, lograron hacer escapar a Pacers en el marcador. Fue un parcial 22-6 con Tortu en cancha, que no pudo anotar y tampoco ayudar a que sus compañeros anoten.

En los minutos finales del parcial, el Thunder sufrió a Domantas Sabonis en la pintura. El lituano, hijo del mítico Arvydas, encestó siete tantos consecutivos. Moses Brown trató de opacar su momento con seis unidades, pero el juego ya estaba más que complicado. En el cierre, un parcial 11-0 del elenco de Nate Bjorkgren con Sabonis de protagonista (22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias en tan solo 20 minutos) le bastaron para cerrar 82-46 el primer tiempo.

En el tercer cuarto no hubo ningún cambio en el juego. Caris LeVert, exjugador de Brooklyn Nets, tuvo su momento estelar con 15 unidades. También Doug McDermott, hacedor de 11 tantos y Oshae Brissett con nueve unidades. Por si fuera poco, hubo cinco triples más para un parcial demoledor que la visita ganó 44-24.

Con el partido más que liquidado, el elenco visitante salió con suplentes a disputar un juego ya definido. Con Kelan Martin, Cassius Stanley, Amida Brimah y Brissett, Indiana se llevó el parcial 26-25. Deck, por su parte, se anotó un doble más, un robo y un par de rebotes.



Sesenta goles de Tatum

Volvió a ser noticia por la gran performance de Jayson Tatum, quien totalizó 60 puntos en la victoria 143-140 de Boston Celtics ante San Antonio Spurs en tiempo suplementario.

El elenco texano llegó a dominar por 32 puntos el encuentro (69-37) cuando restaban tres minutos para la culminación del segundo parcial. Pero Boston no se rindió y se dejó llevar por una noche mágica de su alero titular.

Tatum marcó incluso 31 de sus 60 unidades entre el cuarto periodo y el tiempo extra. Por si fuera poco, igualó la marca de puntos de la leyenda de la franquicia Larry Bird.

Por último y no menor, la remontada de 32 tantos que realizó Boston en el encuentro se convirtió en la tercera más grande entre los libros de la NBA.

El conjunto que dirige Brad Stevens se ubica quinto en la tabla de la Conferencia Este con su victoria con un récord de 34 juegos ganados y 30 perdidos. Superó en la tabla a Atlanta Hawks.

Los Angeles Lakers no tuvieron un gran cierre de partido y se llevaron una dolorosa derrota 110-106 ante Sacramento Kings. Una racha 31-18 en el último cuarto dejó a todo el Staples Center sorprendido.

La gran noticia de los Lakers fue el regreso a la cancha tras más de un mes de LeBron James. El alero de Akron cerró con 16 puntos, ocho rebotes y siete asistencias.

Anthony Davis jugó un gran partido y se afianza juego tras juego tras regresar de su respectiva lesión. Ayer culminó con 22 tantos y 11 rebotes.

Por el lado de Sacramento, que no pierde las esperanzas con clasificar al Play-in, tuvo un gran juego del base novato, Tyrese Haliburton, quien completó su planilla con 23 tantos y 10 asistencias. Fue escoltado por Richaun Holmes, autor de 22 unidades y nueve recobres.

En la Conferencia Este se produjo la derrota del líder de la tabla, Brooklyn Nets, a manos de Portland Trail Blazers. Los de Oregon se llevaron el triunfo por un contundente 128-109 en el Barclays Center.

Damian Lillard condujo la victoria con un total de 32 tantos, un demoledor 8-13 en triples, nueve asistencias y siete rebotes. El centro Jusuf Nurkic también completó un gran nivel con un doble-doble gracias a 23 unidades y 11 recobres.

Kevin Durant no vio acción esta noche tras su gran actividad en el día anterior. Sí volvió al ruedo el base estrella, Kyrie Irving, quien culminó como el goleador con 28 puntos (12-26 en tiros de campo) y tres asistencias.

El escolta de los Nets, Philadelphia 76ers, aprovechó su caída para acercarse a un juego con un partido menos. Superó en el Wells Fargo Center a Atlanta Hawks 126-104, sexto en el Este, con un gran sprint en el segundo chico (42-20).

Dwight Howard fue la grata sorpresa para el entrenador Doc Rivers. El experimentado pívot con pasado en Atlanta castigó a su ex equipo con 19 puntos (8-11 en tiros de campo), 11 rebotes y dos tapas.

Joel Embiid y Ben Simmons lo siguieron con 18 tantos y seis rebotes por cada lado. Tobías Harris también registró 18 unidades con 7-13 en tiros de campo y también tomó tres rebotes.

Trae Young fue otro de los jugadores de la liga que se recuperó de la lesión. Fue el mejor del equipo con 32 tantos (10-19 en lanzamientos de campo y 10-10 en simples) y cuatro pases gol.