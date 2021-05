Ciclista Juninense debutará el sábado contra Tomás de Rocamora

El quinteto de nuestra ciudad debutará el sábado 8 ante Tomás de Rocamora desde las 16,30. Detalle:



Hoy

11 Union (Sf) vs Barrio Parque

14 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

14 Central (Ceres) vs Riachuelo

16 Estudiantes (T) vs Salta Basket

16 Lanús vs Del Progreso

19 Sportivo América vs Deportivo Norte

19 Tiro Federal vs Villa San Martín

21 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Viedma



Fixture Viedma

Fecha 5: martes

4 de mayo

11.05 Lanús vs Rivadavia (en Viedma)

19.05 Del Progreso vs. Atenas (en Patagones)

21.30 Depo Viedma vs. Villa Mitre (en Viedma)



Fixture Chaco

Martes 4

11 Central Ceres (Santa Fe) vs Villa San Martín (Chaco)



Fixture Concordia

Sábado 8 de mayo:

14:00 – Parque Sur vs. Quilmes.

16:30 – Rocamora vs. Ciclista.

18:00 – Estudiantes (C) vs. Estudiantes (O).



Domingo 9 de mayo:

14:00 – Parque Sur vs. Ciclista.

16:30 – Rocamora vs. Estudiantes (O).

18:00 – Estudiantes (C) vs. Quilmes.



Martes 11 de mayo:

14:00 – Quilmes vs. Rocamora.

16:30 – Estudiantes (O) vs. Parque Sur.

18:00 – Ciclista vs. Estudiantes (C).



Miércoles 12 de mayo:

11:00 – Estudiantes (O) vs. Quilmes.