Buen debut de Gabriel Deck

El Argentino Gabriel Deck debutó en la NBA, en la derrota de Oklahoma City Thunder ante New Orleans Pelicans por de 109 a 95. El ex Real Madrid disputó un gran segundo cuarto y sumó 14:35 minutos. Además el goleador del encuentro fue Zion Williamson con 27 puntos.

Oklahoma presentó un roster casi completo con la única baja de Shai Gilgeous-Alexander a la vez que los Pelicans sí contaron con sus estrellas. El partido comenzó favorable para el conjunto de New Orleans con un madrugador Brandon Ingram que comenzó a marcar el ritmo de juego con una ráfaga de seis tantos. A la vez que el Thunder tuvo una implacable actuación defensiva de Moses Brown, que sumó siete rebotes en cinco minutos.

Mark Daigneault pidió minuto para el banquillo de Oklahoma sobre la mitad del cuarto inicial para frenar las penetraciones de los rivales. Sus jugadores supieron implementar rápidamente las indicaciones, utilizaron rápidos reemplazos que forzaron una falta ofensiva a Ingram y posteriormente Moses Brown sumó otro robo para volver a destacar su labor defensivo.

Los Thunder habían puesto contra las cuerdas a los Pelicans pero Stan Van Gundy pidió tiempo muerto para reorganizar su ataque. La franquicia de New Orleans volvió con explosivas penetraciones de Ziom Williams (4) y el conjunto se alejó en el marcador con dos triples entre Marshall (3) y Johnson (3) para acabar el primer cuarto arriba 31 a 20, con un parcial de (14 - 3) en los 3:16 minutos finales.

El momento de Tortu

Gabriel Deck hizo su debut en la liga en el comienzo del segundo cuarto y rápidamente pudo sumar estadísticas a su plantilla. El argentino demostró su nivel al tomar un rebote ofensivo y atacar a Zion Williamson para convertir al penetrar hacia el aro. Posteriormente, brindó una asistencia de faja debajo del aro, todo en apenas cinco minutos. Desde que el ex Real Madrid ingresó, Thunder tuvo un gran pasaje con un parcial de (18 - 6) para pasar al frente por la mínima.

El argentino salió reemplazado Pokusevski (3) a 6:38 del segundo cuarto a la vez que los Pelicans comenzaron a alzar las alas para repuntar y volver a tomar la delantera. El conjunto de New Orleans aprovechó la poca efectividad desde la línea de Oklahoma para sobrepasar a sus oponentes con una nueva ráfaga de Ingram (12). A la vez que las armas de Oklahoma fueron Darius Bazley (10) e Isaiah Roby (10).

Los Thunder no pudieron afrontar el rápido juego de los Pelicans y volvieron a tener un lapso de sequía sobre el final del cuarto, además que el mismo fue agravado por las faltas ofensivas. El conjunto de Daigneault acumuló cuatro perdidas en los últimos dos minutos y New Orleans contestó con un parcial de (17 – 3) durante los últimos cinco minutos entre Williamson (16) e Ingram (15) para irse al descanso arriba 60 a 43.

Bajo goleo

Maledon (8) le volvió a dar vida a la franquicia de los Thunder con una acción de dos y uno que marcó su seguidilla de cinco puntos en el inicio del cuarto. Pero el jugador no fue apoyado por sus compañeros que continuaron con un mal desempeño desde el triple con 6 de 23 intentos. A la vez que los Pelicans mantuvieron una puntería aún peor con 2 de 14 en triples.

El conjunto de Oklahoma continuó presentando dificúltales den sus traslados ofensivos y cometió dos nuevas pérdidas, justo en un pobre momento ofensivo de New Orleans. El partido pasó por un lapso de cortas posiciones pero con un lento desarrollo en el marcador, donde ningún equipo pudo tener una buena racha en el ataque.

Deck ingresó a poco más de dos minutos del final pero no logró aumentar sus estadísticas. A la vez que la defensa en el poste continuó con un gran nivel por parte de Moses Brown, que acumuló 15 rebotes para el final del tercer cuarto. Pero los problemas de Oklahoma estuvieron en sus 14 pérdidas, contra siete de sus rivales y en su mala puntería a pesar de los tiros abiertos que tomaron. Por ello, los Pelicans continuaron con una buena ventaja de 79 a 64 de cara al último cuarto.

Cierre controlado

Oklahoma logró recortar la diferencia a 10 puntos con una explosiva jugada de pick and roll, donde Jerome asistió a Roby que sumó con 2+1. Pero los Thunder no pudieron conectar de tres, con un intento del Tortu, y New Orleans se volvió a escapar entre Johnson (6) y Williamson (21). Daigneault pidió minuto para reorganizar la defensa y su equipo estuvo atento a la descarga interna del balón y a los cambios de marca que frenó un poco el goleo.

Además el conjunto de Oklahoma volvió con un poco de suerte desde el perímetro con una conversión de Jerome (5) pero volvieron las pérdidas en las transiciones, lo que contrarrestó todo esfuerzo defensivo. Los Thunder llegaron a las 20 perdidas y Gabriel Deck salió sustituido por Dort a 6:21 del cierre, con 0 de 3 en triples. Además de que una seguidilla de Williamson (25) forzó un nuevo minuto de Daigneault, cuando pasaron a perder por 20 tantos.

El partido terminó sin complicaciones para New Orleans, que logró atacar sin presión por parte de la defensa rival. A la vez que Oklahoma gozó de algunos contraataques pero desperdició pelotas, generó nuevas pérdidas y se complicó solo ante defensas casi estáticas. Mientras que Ingram (24) y Williamson (27) sellaron el partido para que los Pelicans se lleven la victoria 109 a 95.