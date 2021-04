Doble-doble de Campazzo en triunfo de Nuggets

Se llevó a cabo otra fabulosa actuación de Facundo Campazzo en el triunfo 114-112 de Denver Nuggets sobre New Orleans Pelicans. El partido se jugó en el Ball Arena. Se trató del tercer triunfo en fila del equipo de Michael Malone, que quedó afirmado en la cuarta plaza de la Conferencia Oeste.

El argentino la rompió con 19 puntos (3-6 en triples, 3-3 en dobles y 4-4 en tiros libres), 10 asistencias, seis rebotes, dos robos y una tapa en 36 minutos como inicial.

El base llegó al primer doble-doble de su carrera NBA y, además, estableció una nueva marca personal de puntos.

Nikola Jokic también tuvo un valor especial en la victoria. El candidato a MVP cerró con 32 puntos (12-20 en lanzamientos de campo), ocho pases gol, siete recobres, tres bloqueos y tres robos. Michael Porter Jr. le añadió 28 tantos con 12-21 en tiros de campo y ocho rebotes.

Por el lado visitante, aun fuera de la zona de postemporada, el alero Brandon Ingram acabó con 27 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Lo escoltó el joven Zion Williamson con 21 tantos.

El partido

Denver Nuggets logró irse al frente en el primer tiempo 60-51 ante New Orleans Pelicans. Logró llevar los hilos del juego con un dominador Nikola Jokic, autor de 15 puntos y cinco rebotes durante los primeros 24 minutos.

Además, Campazzo logró dar lucha ante los bases Eric Bledsoe y Lonzo Ball. El argentino logró sacarle dos balones al ex Lakers, uno de ellos terminó en bandeja del argentino. También se destacó en su elaboración de juego con cuatro asistencias, algunas con fantasía incluida.

Por el lado de la visita, se destacó el alero con pasado en Lakers, Brandon Ingram, con 14 puntos, y el interno Zion Williamson, con 10 tantos extras.

Durante el tercer período, Denver vio peligrar su ventaja cuando New Orleans se puso a cuatro puntos con un parcial 11-4 de arranque. Pero Campazzo comenzó a darle juego a Jokic y el serbio respondió. De tres pases gol del argentino llegaron tres dobles del europeo, quien cerró con 16 unidades en este tramo. Los Nuggets cerraron 87-78 arriba ante Pelicans.

Nuevamente, Denver entró en una meseta en el último cuarto y la visita aprovechó para acercarse. Se puso a tres puntos (91-88) con nueve minutos por jugar. Ahí arrancó el show del argentino. Se le abrió el aro desde afuera con tres aciertos consecutivos, seguido de una bandeja clave y un total de tres asistencias -una clave para Michael Porter Jr. en el cierre- para sellar el triunfo 114-112. Sobre el final, Nikola Jokic tuvo que recomponerse de un balón perdido con una tapa clave sobre Zion que impidió la igualada en el marcador.