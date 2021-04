Real Madrid igualó la serie con el Anadolu Efes

Real Madrid se llevó un juego de locos en el WiZink Center ante Anadolu Efes por 82-76, en el cuarto punto de la serie. La serie de cuartos de final de la Euroliga quedó igualada 2 a 2 y volverá a jugarse en Turquía la próxima semana.

Los primeros cinco minutos del partido los jugó solo el Real Madrid. No parecía haber otro equipo en cancha. Metió un parcial 17-0 en cinco minutos con un Jaycee Carroll infernal (11 puntos con 2-3 en triples). Del otro lado, Anadolu entregó el juego. Estuvo apichonado y esperó a un rival que lo pasó por encima. Falló sus cuatro lanzamientos de campo y perdió seis balones a lo largo de ese lapso.

Pero tras esos momentos de furia, los últimos cinco minutos fueron una laguna para los madrileños. Inmóviles en ataques y muy suaves en defensa, permitió la reacción del elenco de Estambul. Krunoslav Simon, con un triple y un doble, cortó la sequía del equipo visitante. Luego, un triple de Shane Larkin y otro de Rodrigue Beaubois los acercó a seis (17-11). Trey Tompkins cortó la racha visitante con un tiro de dos puntos (19-11), y la poca eficacia en libres de la visita (2-4) cerró el parcial 19-13 para el anfitrión.

Pero la felicidad les duró muy poco. En el inicio del segundo cuarto, Larkin estaba con la sangre en los ojos y salió a derrumbar la armada blanca. Comenzó con cinco puntos para comenzar a dar vuelta la historia (21-22). También se coló Beaubois con once tantos y dos asistencias. Se convirtió en la llave para sacar 10 de ventaja (27-37). Real parecía muy perdido. No lograba dimensionar la gran respuesta de los turcos.

La entrada de Nicolás Laprovittola le dio un resquicio de esperanza a Pablo Laso. El argentino se asoció con Alex Tyus y le entregó dos pases gol precisos para que sume unidades. También le entregó una asistencia al joven Carlos Alocén. Pero de todas maneras Beaubois -19 puntos con cinco triples en el PT- y el determinismo de Anadolu Efes pisó fuerte y cerró a puras bombas. Concluyó 47-36 la primera mitad.

Después de errar los tres primeros lanzamientos desde el tiro externo, la visita concretó 10 acierto en 12 intentos para revertir la desventaja de 17 puntos en el comienzo del encuentro. El Real, en cambio, solo marcó 6 de sus 15 lanzamientos (40%).

El tercer período conectó a Usman Garuba y nuevamente a Carroll. El interno anotó ocho tantos para marcarle la cancha a Bryant Dunston. El tirador, en tanto, metió dos triples -uno con punto bonus por falta- y el Real Madrid se puso a tiro de la punta (51-55) en solo cuatro minutos.

Pero los turcos lograron emerger y salir adelante. Tuvieron un sólido rendimiento de Larkin -cuatro puntos y cuatro asistencias en el período- para mantener al frente 66-57 a su equipo. Los de Laso lograron recortar la brecha y llevarse el parcial 21-19 gracias a un triple de Trey Tompkins.