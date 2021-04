Daniel Jaule también dio positivo de Covid-19, por lo que todo el cuerpo técnico está aislado

En las últimas horas, se confirmó la noticia que que el entrenador Daniel Jaule se sumó a la lista de contagiados por Covid-19 en Ciclista Juninense. Anteriormente, le había dado positivo el preparador físico Carlos Mazzarino y el asistente, Sebastián Villalba.



Los jugadores, sin síntomas

La buena noticia para Ciclista es que sus jugadores se encuentran sin síntomas y en excelente estado. Es más, siguen entrenando en buena forma para cuando se reanude la competencia para ellos. El contagio, probablemente, se produjo luego del partido ante Racing de Chivilcoy (que también tiene casos positivos) y ya pasó una semana, por lo que los jugadores se encuentran muy tranquilos.

La AdC muestra buena predisposición

Desde el Club Ciclista destacan la buena predisposición que mostró la Adc desde el primer momento. El Verdirrojo informó la situación y la máxima entidad de la categoría prometió reprogramar la burbuja de Concordia cuando el personal de Quilmes y Ciclista esté recuperado al 100%.

Daniel Jaule: “Tengo un cansancio generalizado”

El entrenador del plantel profesional del club Ciclista Juninense le dijo ayer a Democracia: “Anoche (por el miércoles) me dieron el resultado del hisopado y dio positivo. Lo bueno es que en los últimos dos días no tuve fiebre. Pero sí siento un cansancio generalizado. Estoy en mi casa, como corresponde, aislado”.

Ayer

Estudiantes (T) 66 vs Riachuelo 76

Barrio Parque 69 vs Echagüe 68

Rivadavia (Mza) 71 vs Del Progreso 81

San Isidro 96 vs Sportivo América 88

Gimnasia (La Plata) 82 vs Atenas 62

Salta Basket 74 vs Villa San Martín 87

Hoy

17.30 Estudiantes (C) vs Tomás de Rocamora

Fixture Viedma

Fecha 3: sábado 1 de mayo

14.05 Del Progreso vs Racing (en Viedma)

16.30 Villa Mitre vs Lanús (en Patagones)

19.05 Depo Viedma vs Gimnasia (en Viedma)

21.30 Atenas vs Rivadavia (en Patagones)

Fecha 4: domingo 2 de mayo

14.05 Gimnasia vs Villa Mitre (en Patagones)

16.30 Lanus vs Del Progreso (en Viedma)

19.05 Racing vs Atenas (en Patagones)

21:30 – Rivadavia vs Depo Viedma (en Viedma)

Fecha 5: martes 4 de mayo

11.05 Lanús vs Rivadavia (en Viedma)

19.05 Del Progreso vs. Atenas (en Patagones)

21.30 Depo Viedma vs. Villa Mitre (en Viedma)

Fixture Chaco

Sábado 1/5

16.30 Central Ceres (Santa Fe) vs Salta Basket

19.05 Villa San Martín (Chaco) vs Estudiantes Tucumán

Domingo 2/5

16.30 Estudiantes Tucumán vs Salta Basket

19.05 Central Ceres (Santa Fe) vs Riachuelo La Rioja

Martes 4

11 Central Ceres (Santa Fe) vs Villa San Martín (Chaco)