Batacazo de San Martín ante San Lorenzo de Almagro en el primer punto semifinal

San Martín sigue escribiendo hazañas en la actual postemporada de la Liga Nacional: tras haberse impuesto frente a Platense en la Reclasificación y después de haber eliminado por primera vez a Regatas, el implacable funcionamiento colectivo del combinado de Diego Vadell le puso un freno al poderío del profundo San Lorenzo. El elenco correntino construyó su diferencia durante un primer cuarto perfecto y sostuvo el margen durante el resto del juego para quedarse con el primer juego de las semifinales ante el vigente tetracampeón. El Ciclón ya no tiene margen de error para mantener con vida su ilusión de hilvanar cinco títulos al hilo.

El arranque de San Martín fue letal en un primer cuarto en el que propios y extraños se habrán refregado los ojos en más de una oportunidad para corroborar que el resultado parcial era real. El Rojinegro fue un relojito: excelente en los cambios defensivos, bien con las ayudas sin permitirle a su rival tomar tiros cómodos ni aprovechar segundas chances. Su habitual e inexpugnable fortaleza defensiva se complementó del otro costado de la cancha con una fabulosa producción ofensiva.

Es cierto que San Lorenzo fue de menor a mayor en el partido, pero de todas formas arrancó muy abajo y esos tempraneros -25 que le sacó San Martín hicieron que sea imposible dar vuelta la historia. Se lo vio más decidido ofensivamente, encontró mayores protagonistas y sobre todo en la segunda mitad cuando recortó diferencias, pero defensivamente le siguió costando frenar a su rival. Lo más destacado en el cuadro de Santander fue Fjellerup por su continuidad en todo el partido (20 puntos y 6 rebotes), mientras que el otro hombre clave en el empuje de la segunda mitad fue Penka Aguirre (13 unidades).

Desde el primer minuto, esa agresividad rojinegra se hizo presente. El contundente 28 a 5 del Rojinegro fue inmejorable, no solo por haber impuesto su ritmo de juego, con supremacía en defensa, sino también por la efectividad a la hora de convertir. San Lorenzo creció en el siguiente parcial (pasó de los escasos 5 a anotar 20 en el segundo), pero aun así San Martín siguió muy fino adelante y se fue al descanso largo 25-49 arriba.

A partir de ahí, San Lorenzo pasó a controlar más el ritmo. Se jugó a mayor vértigo, y con esas apariciones de Penka desde el manejo y la efectividad, más algunas acciones más de Romano y algunas bombas de Piñero, la diferencia bajó a 14 unidades (75-61, todavía para el Rojinegro). De todas formas, San Martín ofensivamente continuó teniendo respuestas, más allá de esa presión azulgrana en primera línea que empezó a complicarlo. Al tándem destacado de Machuca-Saiz se sumó la desfachatez de Solanas, tomando muchas responsabilidades.

Lo aguantó muy bien San Martín y así terminó llevándose un primer punto clave. Con este 90-73, ahora es tiempo de pensar en el día viernes.

Hoy

18 Quimsa vs. Boca Juniors (segundo punto)

Viernes 30

18 San Martín vs San Lorenzo (segundo punto)

Sábado 1

18 Boca vs Quimsa (hipotético desempate)

Domingo 2

18.00 San Lorenzo vs San Martín (hipotético desempate).