Continúa la Liga Argentina de Básquetbol sin Ciclista

Ayer prosiguió una parte de La Liga Argentina de Básquetbol en la que jugaron burbujas que no tuvieron problemas con la Covid 19.

Se dieron dos resultados interesantes para Ciclista Juninense. La victoria de Villa Mitre sobre Rivadavia de Mendoza (que lo mandó al fondo de la tabla posicional) y la del equipo del Maestro Fabián Renda –Gimnasia de La Plata- sobre Del Progreso, que no solamente lo estaqueó en el medio de la tabla, sino que Ciclista quedó a un solo partido de los del Sur. Detalle:

Ayer

Echagüe 82 vs San Isidro 76

Villa Mitre 79 vs Rivadavia (Mza) 64

Estudiantes (T) 99 vs Central (Ceres) 91

Unión (Sf) 94 vs Deportivo Norte 80

Del Progreso 61 vs Gimnasia (La Plata) 66

Riachuelo 70 vs Villa San Martín 87

Sportivo América 73 vs Barrio Parque 56

Hoy

16.30 Estudiantes (T) vs Riachuelo

16.30 Barrio Parque vs Echagüe

16.30 Rivadavia (Mza) vs Del Progreso

19.05 San Isidro vs Sportivo América

19.05 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

19.05 Salta Basket vs Villa San Martín

21.30 Lanús vs Deportivo Viedma

Fixture Viedma

Fecha 3: sábado 1 de mayo

14.05 Del Progreso vs Racing (en Viedma)

16.30 Villa Mitre vs Lanús (en Patagones)

19.05 Depo Viedma vs Gimnasia (en Viedma)

21.30 Atenas vs Rivadavia (en Patagones)

Fecha 4: domingo 2 de mayo

14.05 Gimnasia vs Villa Mitre (en Patagones)

16.30 Lanus vs Del Progreso (en Viedma)

19.05 Racing vs Atenas (en Patagones)

21:30 – Rivadavia vs Depo Viedma (en Viedma)

Fecha 5: martes 4 de mayo

11.05 Lanús vs Rivadavia (en Viedma)

19.05 Del Progreso vs. Atenas (en Patagones)

21.30 Depo Viedma vs. Villa Mitre (en Viedma)

Fixture Chaco

Sábado 1/5

16.30 Central Ceres (Santa Fe) vs Salta Basket

19.05 Villa San Martín (Chaco) vs Estudiantes Tucumán

Domingo 2/5

16.30 Estudiantes Tucumán vs Salta Basket

19.05 Central Ceres (Santa Fe) vs Riachuelo La Rioja

Martes 4

11 Central Ceres (Santa Fe) vs Villa San Martín (Chaco).