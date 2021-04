Emiliano Basabe: "Nadie nos va a quitar la ilusión"

San Martín enfrenta esta tarde a San Lorenzo de Almagro, desde las 18, en el inicio de la otra llave semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol.

El exjugador de Argentino de Junín, Emiliano Basabe, expuso sus sensaciones.

- Ya están dentro de los 4 mejores de la Liga, eliminaron por primera vez a Regatas en playoffs y con la connotación del gran partido que supieron redondear. ¿Qué sensaciones tenés después de todo lo que se consiguió?

- Creo que si bien festejamos mucho y estamos muy contentos, todavía no caímos. Más que nada por esto que me decías, que nosotros no teníamos en cuenta que era la primera vez que San Martín dejaba afuera a Regatas en unos playoffs, con todo lo que significa para la gente, para el club, para toda la gente que nos rodea allá en Corrientes. La verdad es que estamos muy cómodos en el club y la ciudad, los dirigentes, los hinchas y todos nos tratan muy bien allá, y eso también es fuerte por todo lo que representa para ellos. Obviamente, nosotros estamos muy contentos por estar entre los cuatro, nos lo merecíamos también porque hicimos una temporada muy buena y en el medio jugamos la final por el Súper 20, entonces no es casualidad que estemos acá. Por eso creo que todavía no tomamos la dimensión real de lo que esto significa para todos, pero poco a poco, ahora con los mensajes de felicitaciones que nos van llegando de la gente, vamos a caer sobre lo que conseguimos para ellos... Por nuestra parte estamos contentos, felices de pasar una serie muy dura.

- ¿Dónde estuvo la clave?

- Somos un equipo muy parejo con Regatas, los dos muy buenos en la defensa, pero hoy al final del partido encontramos la forma de cómo atacarlos. Encontramos la vuelta de cómo hacer que nos marquen poco en ofensiva y cerramos un partido tranquilo, pero de todas formas somos dos equipos muy parejos. Creo que por un poco de mayor eficacia y defensa nos terminamos llevando la serie nosotros.

- Hablabas de lo defensivo, pero la diferencia está en que tienen ataques muy diferentes, ellos corriendo más la cancha y ustedes sintiéndose más cómodos desde las ofensivas estacionadas. Hoy quedó muy atrás aquel primer partido del miércoles y eso habla de una maduración muy fuerte por parte de San Martín.

- Sí, creo que a lo largo de la serie encontramos más facilidad de cómo jugarle nosotros a Regatas que Regatas a nosotros. De los cinco partidos que jugamos les ganamos cuatro, ellos nos ganaron ese del miércoles por mucha diferencia, pero nosotros durante la fase regular los ganamos por margen abultado también. Creo que si sumamos los cinco partidos, en la mayor se jugó más a lo que quería San Martín que a lo buscaba Regatas. Como decís, ellos se sienten más cómodos en aprovechar transiciones rápidas y no frenar la pelota y nosotros un poco más lo contrario, buscar mejor la selección de tiro y el compañero que esté solo, no dependemos tanto de un solo jugador. Más allá de ese primer partido en el que Regatas no nos dejó hacer nuestro juego, nosotros sabíamos que esto era al mejor de tres y por eso ya en el segundo creo que demostramos tener el control la mayor cantidad de tiempo del partido. Y hoy fue un poco igual, porque si bien nos generaron algunas pérdidas en el principio, pudimos volver rápido a nuestro juego y en el segundo tiempo ya se jugó al ritmo que queríamos. Sabemos que cuando podemos jugar a nuestro ritmo somos muy peligrosos y, por eso, tanto en el partido del viernes como en el de hoy creo que sacamos más a relucir lo que hicimos durante todo el año, lo que nos llevó a estar donde estamos.