Mateo Battistino: “Los buenos porcentajes se deben a que trabajamos mucho en la semana”

Mateo Battistino habló con Democracia luego de la resonante victoria de Ciclista Juninense ante Racing de Chivilcoy.

Ciclista mejoró notablemente los porcentajes de tiro. De la mano de Tamburini y con la ayuda de Britos y Pedemonte, el equipo verdirrojo ganó mucho volumen en puntos. Y justamente, otra arma fundamental fue Mateo Battistino, quien ingresando desde el banco aportó 9 puntos y fue una gran vía de gol: “La mejora en los porcentajes se debe a que entrenamos mucho, trabajamos mucho en la semana, somos muy profesionales. Dejamos todo en cada entrenamiento, que son muy buenos, y la pelota entra”.

El partido con Racing

“Las sensaciones fueron muy buenas, sacamos una gran diferencia y luego se achicó por circunstancias de juego, en el que ellos lógicamente reaccionaron. Le ganamos a un gran equipo”.

Su momento personal

“Estoy cada vez más cómodo. Quiero aportar lo mejor que pueda para el equipo y me siento cada vez mejor, más afianzado. Tenemos un grupo muy bueno: nos apoyamos mucho el uno al otro”.

Ciclista

“No queremos apresurarnos, no queremos prometer nada. Pero partido a partido vamos y estamos bien. Hay que dar lo mejor. Cada partido es una final y así lo tomamos”.

El grupo

“Valoro mucho la química que estamos tomando, nos apoyamos y entrenamos pensando en ser mejores. Me gusta mucho el grupo que se formó y por eso estamos contentos de ir partido a partido, tratando de mejorar”, finalizó el ex-Parque Sur.

Se suspendió Concordia

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) informó, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, que se iba a disputar en la ciudad de Concordia desde hoy miércoles 28, que quedó postergada. El Departamento de Competencias comunicará a la brevedad la nueva programación.

Ya se había informado la baja de Quilmes por casos positivos, lo que se sumó a algunos contagios en el plantel de Ciclista de Junín. De esta forma, la fecha de inicio se correrá unos días, buscando que el desarrollo de la burbuja pueda contar con todos los equipos que en principio iban a participar (a Quilmes y Ciclista se suma el local Estudiantes, Estudiantes de Olavarría, Rocamora y Parque Sur).

De todas formas, no se descarta que en las próximas horas se anuncie la disputa de algunos partidos entre los equipos cercanos, casos Estudiantes de Concordia, Rocamora y Parque Sur, para seguir avanzando en el calendario.

Fixture Viedma

Fecha 1: miércoles 28 de abril

14.05 Del Progreso vs Gimnasia (en Viedma)

16.30 Villa Mitre vs Rivadavia (en Patagones)

19.05 Depo Viedma vs Racing (en Viedma)

21.30 Atenas vs Lanús (en Patagones)



Fecha 2: jueves 29 de abril

14.05 Racing vs Villa Mitre (en Patagones)

16.30 Rivadavia vs Del Progreso (en Viedma)

19.05 Gimnasia vs Atenas (en Patagones)

21.30 Lanús vs Depo Viedma (en Viedma)

Fecha 3: sábado 1 de mayo

14.05 Del Progreso vs Racing (en Viedma)

16.30 Villa Mitre vs Lanús (en Patagones)

19.05 Depo Viedma vs Gimnasia (en Viedma)

21.30 Atenas vs Rivadavia (en Patagones)



Fecha 4: domingo 2 de mayo

14.05 Gimnasia vs Villa Mitre (en Patagones)

16.30 Lanus vs Del Progreso (en Viedma)

19.05 Racing vs Atenas (en Patagones)

21:30 – Rivadavia vs Depo Viedma (en Viedma)



Fecha 5: martes 4 de mayo

11.05 Lanús vs Rivadavia (en Viedma)

19.05 Del Progreso vs. Atenas (en Patagones)

21.30 Depo Viedma vs. Villa Mitre (en Viedma)



Fixture Chaco

Miércoles 28

16.30 Estudiantes Tucumán vs Central Ceres (Santa Fe)

19.05 Riachuelo La Rioja vs Villa San Martín (Chaco)



Jueves 29

16.30 Estudiantes Tucumán vs Riachuelo La Rioja

19.05 Salta Basket vs Villa San Martín (Chaco)



Sábado 1/5

16.30 Central Ceres (Santa Fe) vs Salta Basket

19.05 Villa San Martín (Chaco) vs Estudiantes Tucumán



Domingo 2/5

16.30 Estudiantes Tucumán vs Salta Basket

19.05 Central Ceres (Santa Fe) vs Riachuelo La Rioja

Martes 4

11 Central Ceres (Santa Fe) vs Villa San Martín (Chaco).