Daniel Jaule: “Estoy con algunos síntomas de Covid-19 y esperando hisoparme nuevamente”

Sorpresa en la mañana de ayer. Dos integrantes del cuerpo técnico de Ciclista Juninense dieron positivo de Covid 19. Se trata del profesor Carlos Mazzarino y el asistente técnico Sebastián Villalba.

El entrenador del plantel profesional Verdirrojo, Daniel Jaule, le dijo a Democracia que: “Todo empezó con el profe y mi asistente, que perdió el olfato y el gusto.

Yo tengo fiebre y aguardando de un momento a otro que me hisopen nuevamente. No tengo otro síntoma. Por eso pedimos no ir a la burbuja, porque el equipo entrena solo. Nosotros no estamos concurriendo”.

Miguel Had: “Hice todos los papeles, no viajamos”.

El presidente de la entidad, Miguel Had, le dijo a Democracia: “No viajamos porque tenemos un par de casos confirmados de Covid 19 en el cuerpo técnico. Recién hice todos los papeles en la AdC y confirmé que no podemos viajar a Concordia. Los partidos con los tres equipos de Entre Ríos van a ser reprogramados”.

Fixture (Concordia)

Miércoles 28

16.30 Rocamora vs Ciclista (post.ergado)

19.05 Estudiantes Cdia vs Estudiantes (Ol)

Parque Sur vs Quilmes (postergado)

Jueves 29

16.30 Parque Sur vs Ciclista (postergado)

19 Rocamora vs Estudiantes (Ol)

Estudiantes Cdia vs Quilmes (postergado)

Sábado 1/5

14 Estudiantes (Ol) vs Parque Sur

16.30 Ciclista vs Estudiantes Cdia (postergado)

Quilmes vs Rocamora (postergado)

Domingo 2/5

14 Lanús vs Del Progreso (Atenas)

21.30 Racing CH vs Atenas (Viedma)



Martes 4/5

11 Lanús vs Rivadavia Mza (Atenas)

19 Viedma vs Villa Mitre (Atenas)

21.30 Parque Sur vs Estudiantes Cdia (C. del Uruguay)

Viernes 7/5

19 Lanús vs Gimnasia La Plata (Viedma)

Fixture Viedma

Fecha 1: Miércoles

28 de abril

14.05 Del Progreso vs Gimnasia (en Viedma)

16.30 Villa Mitre vs Rivadavia (en Patagones)

19.05 Depo Viedma vs Racing (en Viedma)

21.30 Atenas vs Lanús (en Patagones)



Fecha 2: Jueves 29 de abril

14.05 Racing vs Villa Mitre (en Patagones)

16.30 Rivadavia vs Del Progreso (en Viedma)

19.05 Gimnasia vs Atenas (en Patagones)

21.30 Lanús vs Depo Viedma (en Viedma)

Fecha 3: Sábado 1 de mayo

14.05 Del Progreso vs Racing (en Viedma)

16.30 Villa Mitre vs Lanús (en Patagones)

19.05 Depo Viedma vs Gimnasia (en Viedma)

21.30 Atenas vs Rivadavia (en Patagones)



Fecha 4: Domingo

2 de mayo

14.05 Gimnasia vs Villa Mitre (en Patagones)

16.30 Lanus vs Del Progreso (en Viedma)

19.05 Racing vs Atenas (en Patagones)

21:30 – Rivadavia vs Depo Viedma (en Viedma)



Fecha 5: Martes 4 de mayo

11.05 Lanús vs Rivadavia (en Viedma)

19.05 Del Progreso vs. Atenas (en Patagones)

21.30 Depo Viedma vs. Villa Mitre (en Viedma)



Fixture Chaco

Miércoles 28

16.30 Estudiantes Tucumán vs Central Ceres (Santa Fe)

19.05 Riachuelo La Rioja vs Villa San Martín (Chaco)

Jueves 29

16.30 Estudiantes Tucumán vs Riachuelo La Rioja

19.05 Salta Basket vs Villa San Martín (Chaco)



Sábado 1/5

16.30 Central Ceres (Santa Fe) vs Salta Basket

19.05 Villa San Martín (Chaco) vs Estudiantes Tucumán



Domingo 2/5

16.30 Estudiantes Tucumán vs Salta Basket

19.05 Central Ceres (Santa Fe) vs Riachuelo La Rioja

Martes 4

11 Central Ceres (Santa Fe) vs Villa San Martín (Chaco).